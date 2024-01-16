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Hristodulidis’ten gözdağı

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Rum lider Hristodulidis, Akan Kürşat’ın İtalya’da tutuklanması konusunda “Yasadışı olarak Kıbrıs Rum mallarını gasp edenlerin hepsinin adalete sevk edilmesi çabası hiçbir şekilde durmayacaktır” dedi

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Hristodulidis’ten gözdağı
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, “KKTC’nin Kıbrıslı Türk Avukat Akan Kürşat’ın İtalya’da tutuklanmasını siyasi bir konuya indirgeme çabasında olduğunu söyledi.
Hristodulidis açıklamasında şu iddialarda bulundu;
“Kesinlikle hiçbir art niyet yoktur. Yasadışı bir faaliyet vardır, bu yasadışı faaliyetle ilgili bir tutuklama emri çıkarılmıştır ve bu tutuklama emri uygulanacaktır. Bunun müzakerelerle bir alakası yoktur. Yasadışılık yasadışılıktır ve yasadışı olarak Kıbrıs Rum mallarını gasp edenlerin hepsinin adalete sevk edilmesi çabası hiçbir şekilde durmayacaktır. Bunun müzakerelerle bir alakası yoktur.”
Açıklamasının devamında, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunuyla ilgili temsilcisinin atanmasının açıklanmasının oldukça önemli olduğunu düşündüğünü de ifade eden Hristodulidis, Cuellar’ın hali hazırda temaslarına başladığını ve New York’taki Rum daimi temsilciyle görüştüğünü sözlerine ekledi.
 
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