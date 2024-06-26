Hristodulidis'ten Fidana yanıt "Kıbrıs insani yardım operasyonlarının merkezi"

Hristodulidis, “Türk Dışişleri Bakanı’na, Kıbrıs’ın operasyonların merkezi, insani yardım operasyonlarının merkezi olduğunu, uluslararası toplumun desteğiyle insani yardım gönderdiğini söylemek istiyorum” ifadelerini kullanırken, Güney Kıbrıs’ın ayrıca sivil nüfusun bölgeden uzaklaştırılması konusunda da birçok kez olduğu gibi operasyonların merkezi olduğunu, bunun kısa bir süre önce de yapıldığını belirtti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın “Güney Kıbrıs’ın, Gazze’deki savaşa yönelik olarak operasyonların merkezi” olduğu yönündeki açıklamasını yorumladığı belirtildi.

Alithia gazetesine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a yanıt vererek, Güney Kıbrıs’ın insani yardım ve sivillerin uzaklaştırılmasında, operasyonların merkezi olduğunu savundu.

Hristodulidis, “Türk Dışişleri Bakanı’na, Kıbrıs’ın operasyonların merkezi, insani yardım operasyonlarının merkezi olduğunu, uluslararası toplumun desteğiyle insani yardım gönderdiğini söylemek istiyorum” ifadelerini kullanırken, Güney Kıbrıs’ın ayrıca sivil nüfusun bölgeden uzaklaştırılması konusunda da birçok kez olduğu gibi operasyonların merkezi olduğunu, bunun kısa bir süre önce de yapıldığını belirtti.

"TC Dışişleri Bakanı Fidan’ın, Rum Yönetimi’nin rolünün uluslararası düzeyde tanınması konusundaki zorluğunu anladıklarını" söyleyen Hristodulidis, Fidan’ın bu tür açıklamalar içerisinde Güney Kıbrıs’ı çatışmalara müdahil etmek istediğini ileri sürdü.

Hristodulidis, "tüm bu konularla ilgili olarak Türkiye’de olup bitenleri herkesin çok iyi bildiği Türk Dışişleri Bakanı’ndan duyulmasının da biraz talihsizlik olduğunu" belirtti.

Bu tür bir diyaloğa girmeyeceklerini ifade eden Hristodulidis, her şeyi göz önünde bulundurduklarını, hiçbir şeyin de değerini düşürmediklerini, ancak Türk Dışişleri Bakanının “hikâyesine” hizmet etme hedefi olan kamuoyu önündeki tartışmaya girmelerinin söz konusu olmadığını ifade etti.

-Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan kınama

Habere göre Rum Dışişleri Bakanlığı ise bir açıklama yaparak, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın açıklamalarını kınadı.

Rum Dışişleri Bakanlığı açıklamasında “Kıbrıs’ta 50 yıldır, on binlerce askerini yasa dışı bulunduran Türkiye’nin Dışişleri Bakanının söylemlerinin provokatif olduğunu” ileri sürdü.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ayrıca Rum Yönetimi’nin bölgedeki güvenliğin korunmasını ortaya koyduğunu ve Türk tutumunu kınadığını belirtti.

-Fidan’ın açıklamalarına yorum

Politis gazetesi “Nasrallah Üzerinden Kıbrıs Cumhuriyeti’ne Karşı Propaganda” başlıklı haberinde, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, “Hizbullah lideri Nasrallah’ın geçen hafta Güney Kıbrıs’a yönelik savurduğu tehditlerin ardından propaganda aracını ustaca kullanarak, Güney Kıbrıs’ın, Orta Doğu’daki operasyonlara müdahil olduğu imajını güçlendirmeye çalıştığını” iddia etti.

Gazete, Ankara’nın, Nasrallah’ın tehditlerinden faydalanarak, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın askeri açıdan Orta Doğu’daki operasyonlar için kullanıldığını gündeme getirdiğini yazdı.

Habere göre diplomatik bir kaynak gazeteye yaptığı açıklamada, Fidan’ın açıklamalarının şaşırtıcı olduğunu belirtirken NATO üyesi, Avrupa ile stratejik bir ilişkiye sahip Türkiye gibi ülkenin bu tür hakaretvari yöntemlerle propaganda yapmasının mantık dışı olduğunu savundu.

Aynı kaynak, ilgili suçlamaları bertaraf etmek için Türkiye tarafından Geçitkale Havalimanı’nın, tüm Doğu Akdeniz’i dolaşan ve de Hamas’a bilgi veren insansız hava araçları (drones) tarafından kullanıldığını da ileri sürdü.

İsminin verilmesini istemeyen Filistin’deki üst düzey bir yetkili gazeteye yaptığı açıklamada, Türkiye Dışişleri Bakanının, yangına körükle gittiğini çünkü bunun çıkarına olduğunu savundu.

Güney Kıbrıs ile Filistin arasındaki ilişkilerin "mükemmel" olduğunu söyleyen Filistinli yetkili, bunun; daha da geliştirilmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Filistinli yetkili ayrıca kendilerinin Güney Kıbrıs’tan hoşnutsuz olduklarını hiçbir zaman söylemediklerini de belirtti.

-Atina’dan açıklama

Haravgi gazetesine göre Yunan diplomatik kaynaklar ise Türkiye Dışişleri Bakanı Fi,dan’ın açıklamalarını yorumlarken AB üyesi devletlerin egemenliğine ve varlığına yönelik tehditlerin kabul edilemez olduğunu belirttiler.

Yunan diplomatik kaynaklar Yunanistan’ın, tüm AB üyesi ülkeler gibi, Güney Kıbrıs’ın yanında olduğunu da ifade ettiler.

Haravgi gazetesi ayrıca Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın açıklamalarını “Nasrallah’tan Sonra Türk Dışişleri Bakanından Tehdit” başlığıyla aktardı.