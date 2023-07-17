Hristodulidis’ten Antropoloji Laboratuvarı’na ziyaret önerisi

Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Guterres ve Cumhurbaşkanı Tatar’a Kayıp Şahıslar Komitesi Antropoloji Laboratuvarına gitmeleri için bir davette bulunduğunu ifade etti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Rum kesiminin, bir karşılık verilmesini umarak, olumlu mesajlar göndermeye devam edeceğini söyledi.

Hristodulidis, topluma bir mesaj göndermek için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a birlikte Antropoloji Laboratuvarı'na gitme daveti yaptığını belirtti.

Güney’de yayımlanan Alithia ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, 15 Temmuz 1974 tarihinde Yunan Cuntasının Kıbrıs'ta yaptığı darbede hayatını kaybedenlerin anılması için önceki gün düzenlenen ayinin ardından basına açıklamalarda bulunan Hristodulidis, Rum kesiminin üzerinde hem fikir olunan iki kesimli iki toplumlu federasyon çerçevesi dışında başka bir çözüm şekline yol açacak herhangi bir şeyin kabulünün görüşülmek için masada olmadığını umarak olumlu mesajlar göndermeye devam edeceğini söyledi.

Hristodulidis, “Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik konusu ortada dururken müzakerelerin yeniden nasıl başlayabileceği?" sorusunu yanıtında “Üzerinde hem fikir olunan iki kesimli iki toplumlu federasyon çerçevesi dışında başka bir çözüm şekline yol açacak herhangi bir şeyin görüşülmesinin ve kabulünün mümkün olmadığı” iddiasını yineledi.

Böyle bir tartışmaya dâhil olmalarının söz konusu olmadığını belirterek, “uluslararası toplumun da böyle bir tartışmaya dahil olmasının söz konusu olmadığını” öne süren Hristodulidis, sözlerinin devamında BM Güvenlik Konseyi'nin son açıklamasına da değindi.

Kamuoyu önünde bir sorumluluk yükleme, karşılıklı suçlama oyununa girmenin kendisi için kolay olacağını da öne süren Hristodulidis, sözlerinin devamında, nihai sonucun ne olacağı sorusunu sordu.

Koşullar yaratılması için, gerek BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, gerek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Kayıp Şahıslar Komitesi Antropoloji Laboratuvarına gitmeleri için bir davette bulunduğunu da ifade eden Hristodulidis, günlük faaliyetleri aracılığıyla, müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin koşulları meydana getirmeye çalıştıklarını savundu.

Hristodulidis, bu sebepten ötürü, geçtiğimiz Cuma günü gerek BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, gerek de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yazılı olarak başvurduğunu ve önümüzdeki zaman zarfında, Temmuz sonları veya Ağustos başında Kayıp Şahıslar Komitesi Antropoloji Laboratuvarına birlikte gitmelerini istediğini ifade etti.

Hristodulidis, göreve geldikleri ilk günden bu yana, zorluklar ve meydana okumalara rağmen çözüm için çalıştıklarını da söyledi.

Hristodulidis bir soruya yanıtında ise, önceden bir diyalog yapıldığını ancak bazı problemler çıktığını ve topluma bir mesaj da göndermeleri için, Antropoloji Laboratuvarına birlikte gitmelerini talep ederek, BM Genel Sekreteri ile Cumhurbaşkanı Tatar’a yazılı talepte bulunduğunu yineledi.

Büyük ve ulusal hedefleri olan müzakerelerin yeniden başlaması koşullarının meydana getirilmesi için, iyi niyetlerini göstererek üzerinde çalıştıkları bazı başka düşünceleri de olduğunu dile getiren Hristodulidis, düşüncelerinin Kıbrıslı Türkler veya müzakere süreciyle ilgili olup olmadığı sorusuna ise yanıtında “düşüncelerinin genel olarak müzakereler aynı zamanda özlü müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasına izin verecek koşullar yaratılmasına yol açacak her şeyle ilgili olduğunu” öne sürdü.

Hristodulidis konuşmasında “üzerinde anlaşmaya varılan çerçeve ortadadır. üzerinde anlaşamaya varılan çerçeve endişeleri giderebilir ve ben de her daim Üzerinde anlaşmaya varılmış çerçeve içerisinde, endişeleri ve kaygıları ele almaya hazırım” ifadelerini de kullandı.

