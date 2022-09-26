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Hristodulidis’in seçim bürosuna saldırı

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Hristodulidis’in seçim bürosuna saldırı

 
Güney Kıbrıs’ın Başkan adaylarından Nikos Hristodulidis’in Limasol’daki seçim bürosuna, önceki sabaha karşı kimliği belirsiz şahıslar tarafından taşlı saldırı düzenlendiği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, saldırı sonucu seçim bürosunda maddi hasar meydana geldiğini kaydederken, çekilen fotoğraflarda büronun duvarlarına Hristodulidis aleyhinde sloganlar yazıldığı görüldü.
Haberde, olayın polise bildirildiği ve konuyla ilgili seçim bürosundan açıklama yapıldığı kaydedildi.
Açıklamada, olaydan dolayı üzüntü duyulduğu ve demokratik, çağdaş ve Avrupalı bir devletle bu tür eylemlerin bağdaşmadığı ifade edildi.
 
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