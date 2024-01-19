Hristodulidis’in maaşı, Tatar’ı üçe katladı

Saat başına 91,44 Euro kazanan Rum lider Hristodulidis’in yıllık maaşı 174 bin 637 Euro. Aylık 149 bin 315 TL (4 bin 547 Euro) maaş alan Cumhurbaşkanı Tatar, Hristodulidis’ten üç kat daha az maaş alıyor



Cyprus Mail’de yayımlanan haberde, Avrupa ülkeleri genelinde ortalama brüt maaşları, kişi başına düşen geliri ve başkanların kazançlarını analiz eden Slot.Day tarafından yapılan bir ankete yer verildi.

Yayımlanan ankette saat başına 91,44 Euro kazanan Hristodulidis’in yıllık maaşının 174 bin 637 Euro olduğu bildirildi. Haberde ise aylık 149 bin 315 TL (4 bin 547 Euro) maaş alan Cumhurbaşkanı

Öte yandan haberde Rum Lider Hristodulidis’in ortalama maaşlara göre Avrupa'nın en zengin başkanlarından biri olduğu da öne sürüldü.



Güney Kıbrıs’ta Rum Lider Nikos Hristodulidis’in aldığı maaş gündem oldu.Cyprus Mail’de yayımlanan haberde, Avrupa ülkeleri genelinde ortalama brüt maaşları, kişi başına düşen geliri ve başkanların kazançlarını analiz eden Slot.Day tarafından yapılan bir ankete yer verildi.Yayımlanan ankette saat başına 91,44 Euro kazanan Hristodulidis’in yıllık maaşının 174 bin 637 Euro olduğu bildirildi. Haberde ise aylık 149 bin 315 TL (4 bin 547 Euro) maaş alan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ’ın Hristodulidis’ten 3 kat daha az maaş aldığına dikkat çekildi.Öte yandan haberde Rum Lider Hristodulidis’in ortalama maaşlara göre Avrupa'nın en zengin başkanlarından biri olduğu da öne sürüldü.