Hristodulidis’in maaşı, Tatar’ı üçe katladı

Güney Kıbrıs’ta Rum Lider Nikos Hristodulidis’in aldığı maaş gündem oldu.
Cyprus Mail’de yayımlanan haberde, Avrupa ülkeleri genelinde ortalama brüt maaşları, kişi başına düşen geliri ve başkanların kazançlarını analiz eden Slot.Day tarafından yapılan bir ankete yer verildi.
Yayımlanan ankette saat başına 91,44 Euro kazanan Hristodulidis’in yıllık maaşının 174 bin 637 Euro olduğu bildirildi. Haberde ise aylık 149 bin 315 TL (4 bin 547 Euro) maaş alan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Hristodulidis’ten 3 kat daha az maaş aldığına dikkat çekildi.
Öte yandan haberde Rum Lider Hristodulidis’in ortalama maaşlara göre Avrupa'nın en zengin başkanlarından biri olduğu da öne sürüldü.
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