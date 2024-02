Hristodulidis’in imajı sarsılıyor

Güney’de yapılan iki ayrı anketin sonuçlarında, geçen yılki başkanlık seçiminde yer alan adaylarla bugün bir seçim daha yapılsa Rum lider Hristodulidis’in ikinci tura dahi kalamayacağı ortaya çıktı

Güney Kıbrıs’ta yapılan iki ayrı anketin sonuçları, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e desteğin ciddi şekilde azaldığını, bugün seçim olması halinde ikinci tura dahi kalamayacağını ortaya koydu.

Güney’de yayımlanan Politis ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’taki iki ayrı anketin sonuçlarının, halkın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e olan desteğinin ciddi anlamda azaldığını ortaya koyduğunu yazdı.

Politis gazetesi, “Hristodulidis’e Destek Serbest Düşüşte” başlığı altında yer verdiği haberinde, “Prime Market Research and Consulting” şirketi ile “Interview” şirketleri tarafından gerçekleştirilen iki ayrı araştırmanın, Hristodulidis’in halktan aldığı desteğin ciddi şekilde azaldığını ortaya koyduğunu bildirdi.

Habere göre ilk şirketin araştırmasında Hristodulidis hakkında “olumsuz” düşünenlerin oranı yüzde 45’e ulaşırken, ikinci şirketin araştırması bu oranı yüzde 66,7 olarak açıkladı.

“Prime Market Research and Consulting” şirketinin araştırmasında; 2023 yılındaki aynı adaylarla şimdi seçim olsa oyunuzu kime verirdiniz şeklinde soruya katılımcıların yüzde 22’si Andreas Mavoryannis ve yüzde 17’si Averof Neofitu yanıtını verirken Hristodulidis, yüzde 16’lık oranla üçüncü sırada yer aldı.

Gazete, geçen yılki başkanlık seçiminde yer alan adaylarla bugün bir seçim daha yapılsa Hristodulidis’in ikinci tura dahi kalamayacağının ortaya çıktığını belirtirken geçen yıl Hristodulidis’e oy verenlerin neredeyse yarısının, şimdi seçim olsa oy vermeyeceklerini belirttiklerini aktardı.

Anketlere göre popülaritesi en yüksek siyasi, yüzde 53 destekle DİSİ Başkanı Annita Dimitriu olurken, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu da yüzde 35’le ikinci sırada yer aldı.

Gazete, Avrupa Parlamentosu seçimleri göz önüne alınarak siyasi partilerin oy oranlarına bakıldığında ise anketlerin AKEL ve DİSİ’nin oylarının neredeyse birbirlerine denk olduğunu gösterdiğini belirtirken AP seçimlerinde oy kullanacak Kıbrıslı Türklerin görüşünün bu orana dahil olmadığını da hatırlattı.

Her iki partinin yüzde 19 oranlarında gezdiğini vurgulayan gazete, ELAM’ın ise yüzde 10-13 oranlarına ulaşarak üçüncü parti konumunda bulunduğunu yazdı.

Anketlere göre DİKO yüzde 8 civarlarında oy alırken EDEK yüzde 2,2 ila 3, DİPA yüzde 2 ila 3 ve Çevreciler ise yüzde 2 ila 4 arasında oy aldılar.

Diğer gazeteler ise anketlere ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttı:

Fileleftheros: “Hükümetin İmajı Sarsılıyor – Nikos Hristodulidis Hükümetinin Bir Yılının Ardından Toplumun Hayal Kırıklığı Büyük”

Alithia: “Hristodulidis Fenomen – Sadece Bir Yıl İçerisinde Binlerce Kişiyi Hayal Kırıklığına Uğratmayı Başardı”