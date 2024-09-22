Hristodulidis: “Yunanistan ile ilişkilerimiz ezelden beridir samimi değildi”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis “Kıbrıs ve Yunan kamuoyunun kulağını okşayan ortak açıklamaların ardına gizlendik, kapalı kapılar arkasında samimi değildik”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin “ezelden beridir samimi olmadığını” açıkladı.

Alithia, Hristodulidis’in açıklamalarını “Başkan’ın Yunan Kanalına Tuhaf ve Kışkırtıcı Açıklamaları… Yunanistan-Kıbrıs İlişkileri Ezelden Beridir Samimi Değildi” başlığıyla aktardı.

Habere göre “Open” isimli Yunan kanalına röportaj veren Hristoldulidis, Yunanistan Başbakanı ile arasındaki ilişkiler sorulduğunda “Atina-Lefkoşa ilişkileri ezelden beridir zordur. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşundan beridir bunu görüyoruz. Daha önce, iki kardeş devletin arasında olması gereken samimiyet yoktu. ifadesini kullandı.

Nikos Hristodulidis, “Birçok kez, ortak hedeflerde ortak yaklaşımdan ve tam görüş birliğinden söz eden basın açıklamalarının ardına gizlendik. Bunlar şu ya da bu şekilde Kıbrıs ve Yunan kamuoyunun kulağına hoş gelen açıklamalardı ancak kapalı kapılar arkasında samimi değildik.” de dedi.

Gazete, Hristodulidis’in, başkanlığa seçilmesiyle birlikte Yunanistan Başbakanı ile aralarında “tam bir samimiyet olduğunu” söylediğini ancak hemen ardından (gazeteye göre “muhtemelen ağzından kaçırarak”) “Evet, yaklaşımlarımızın farklı olduğu konular var.” dediğine işaret etti.

Gazete, Hristodulidis’in “bütün bunları, önceki hükümet döneminde dışişleri bakanlığı, hükümet sözcülüğü ve başkanlığın Kıbrıs sorunu danışmanlığı yaparak Yunanistan ile ilişkilerde baş rol sahibi olduğunu unutarak” söylediğine dikkat çekti.

Habere göre Rum ve Yunan hükümetlerinin “gerçekten New York’taki BM Genel Kurulu’ndan kâr ile dönüp dönemeyeceği” sorulduğunda Hristodulidis, “Türk-Yunan ilişkilerindeki iyileşme havasını Türk Cumhurbaşkanı’na mesaj göndermek için değerlendirmeye çalışıyoruz, keza Atina da bu yönde istekli.” dedi.

Hristodulidis röportajda, Türk-Yunan ilişkileri haricinde Orta Doğu ve Ukrayna’daki gelişmeler de olduğunu belirterek, “AB’nin Kıbrıs sorununa özlü müdahil olma iradesinden” söz etti.

“Open” kanalının “Türkiye’nin sıklıkla başvurduğunu silah veya filo diplomasisine başvurduğunu” iddia ederek buna yorumunu sorduğu Hristodulidis, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın egemenlik haklarının Türkiye tarafından sorgulanmasını gündeme getirebilecek bir alana sürüklenmemesi gerektiğini söyledi.

