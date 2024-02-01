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Hristodulidis yarın Holguin’le yeniden bir araya gelecek

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Hristodulidis yarın Holguin’le yeniden bir araya gelecek
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Avrupa Konseyi zirve toplantısına katılmak üzere gittiği Brüksel’de bugün yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreterinin kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’la yarın yeni bir görüşme daha yapacaklarını açıkladığı haber verildi.
Philenews haber sitesinde yer alan habere göre Hristodulidis, Avrupa Konseyi çalışmalarına gelişinde yaptığı açıklamada Holguin’le yarın yapılması planlanan toplantı yanı sıra Rum kesiminin müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başlaması çabalarına olan bağlılığına atıfta bulundu.
 
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