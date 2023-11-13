Hristodulidis: "Veto hakkının kaldırılmasını tartışabiliriz”

Hristodulidis, Rum yönetimi olarak AB’nin stratejik özerkliğinden yana olduklarını, çalışma yemeğinde ele alınacak en önemli konunun bu olacağına inandığını söyleyerek “Oybirliği şartının kaldırılması AB’yi güçlendirecekse biz tartışırız. Ancak bu tartışmadan önce Avrupa menfaatinin nasıl belirleneceği netleştirilmeli. "

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, “veto hakkının kaldırılmasının AB’yi güçlendireceği ortaya çıkarsa dış politika kararlarında oybirliği şartının kaldırılmasını tartışmaya hazırım” dedi.

Fileleftheros Hristodulidis’in bu açıklamayı, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un, AB liderler grubu ile bugün düzenleyeceği çalışma yemeğine katılmak için Berlin’e gidişi öncesinde yaptığına dikkat çekti.

Berlin’deki yemekte AB’nin 2024-2029 dönemi yeni strateji ajandasının ele alınacağı ancak dış politika konularında oybirliği kuralının kaldırılması konusunun da gündeme geleceği kaydedilen habere göre Hristodulidis “Oybirliği şartının kaldırılması AB’yi güçlendirecekse biz tartışırız. Ancak bu tartışmadan önce Avrupa menfaatinin nasıl belirleneceği netleştirilmeli. Yarınki (bugün) yemekte geliştirilecek argümanlardan biri de budur” ifadesini kullandı.

Hristodulidis, Rum yönetimi olarak AB’nin stratejik özerkliğinden yana olduklarını, çalışma yemeğinde ele alınacak en önemli konunun bu olacağına inandığını söyledi. Bu konuda diğer üyeler gibi Rum yönetiminin de görüşü olduğunu anlatan Hristodulidis “Fransa ve Yunanistan gibi biz de AB’nin daha çok bütünleşmesi taraftarıyız” ifadesini kullandı.

Habere göre Rum Başkanlık Basın Sözcüsü Viktoras Papadopulos, konuyla ilgili yazılı açıklamasında Hristodulidis’in davet edildiği çalışma yemeğinde, Avrupa Parlamentosu tarafından 2024 Haziranı’nda benimsenmesi gereken AB’nin 2024-2029 Strateji Ajandası’nın ele alınacağını belirtti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in bugün Berlin’de düzenlenecek çalışma yemeğine Hristodulidis dışında Avusturya, Belçika, Yunanistan, Macaristan ve Litvanya liderlerini davet ettiğini kaydetti. Çalışma yemeğinde genişleme ve bundan kaynaklı olası reformların da ele alınacağını kaydetti.

Haravgi “AB Dış Konularında Veto Hakkı Havaya Uçuyor… Başkan: 'AB'yi Güçlendirecek ve Stratejik Özerkliğini Sağlayacaksa Tartışmaya Hazırız’” başlığıyla aktardığı haberinde, AB’nin, genişleme de dahil dış politika ve güvenlik konularında üye devletlerin sahip olduğu veto hakkı konusunun Berlin’de görüşüleceğini yazdı, “veto hakkı Kıbrıs için yakıcı konu” vurgusunu yaptı.



“Veto hakkı, Kıbrıs sorunu ve Türkiye’ye baskı yapma perspektifi açısından önemli”



Gazeteye göre veto hakkı, Rum yönetimi için Kıbrıs sorunu ve Türkiye’ye “AB’ye karşı Kıbrıs kökenli yükümlülüklerini yerine getirmesi için baskı yapma” perspektifi açısından “yakıcı” bir konudur. Son aylarda Brüksel koridorlarında yoğun şekilde konuşulmakta olan veto konusunda, AB’nin, dış politika konularında kararların oybirliği ile alınması sisteminden, üye ülkelerin veto hakkı olmaksızın, salt çoğunlukla alınması sistemine geçişi konusunda bir de rapor hazırlandı.

Rum yönetiminin bu gelişmelerden çok endişeli olduğuna vurgu yapan gazete, Hristodulidis’in dünkü açıklamasında, veto hakkını tartışmayı kabul etmek için AB’nin güçlenmesini ve stratejik otonomisini gündeme getirecek değişikliklerin tartışılmasını şart koştuğuna dikkat çekti.



“Veto hakkının siyasi araç haline getirilmesi konusunda Rum yönetimi örnek gösterildi”



Gazete “Veto ile İlgili Kıbrıs’ı ‘Yakan’ Rapor” başlıklı haberinde ise, Brüksel teknokratları tarafından hazırlanan raporun, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya ve Beyaz Rusya’ya (Belarus) yaptırım uygulanması tartışmaları sırasında takındığı tavır konusunda Güney Kıbrıs’ı “yakan” bir rapor olduğunu hatırlattı.

Gazeteye göre veto hakkının kaldırılmasını açıkça öneren raporda AB’nin kararlarını süratle, demokrasi ruhuyla alması gerektiği belirtilirken “stratejik veto, olası dıştan nüfuz, veto hakkının siyasi araç haline getirilmesi tehlikelerine” vurgu yapıldı.

Gazete Raporda, veto hakkının siyasi araç haline getirilmesi konusunda Rum yönetiminin 2020’de Beyaz Rusya’ya uygulanacak yaptırımların benimsenmesi sırasında takındığı tavrın örnek gösterildiğini hatırlattı.

