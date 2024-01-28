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Hristodulidis: “Vatandaşlık başvurularını inceleyeceğiz”

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Hristodulidis: “Vatandaşlık başvurularını inceleyeceğiz”
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, “Kıbrıs Cumhuriyeti” yasaları temelindeki vatandaşlıklar konusunda Kıbrıslı Türklerin başvurularını inceleyeceklerini açıkladı.
Hristodulidis, Kıbrıslı Türklere yönelik 14 maddenin açıklanmasından sonra basının sorularını yanıtladı.
Vatandaşlık verilmesine yönelik Kıbrıslı Türklerle ilgili açıklanan tedbirin sorulması üzerine Hristodulidis, 2007 yılında Tasos Papadopulos hükümeti döneminde Bakanlar Kurulu’nun Kıbrıs vatandaşlığına ilişkin başvuruların incelenmesi konusunda 5 kriter ortaya koyduğunu belirtti.
Hristodulidis, bu başvuruların incelenmediğini, incelenmesinin durduğunu, bunların incelenmeye başlanacağını ifade etti.
Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesindeki ürün listesinin genişletilmesine yönelik tedbire örgütlerin tepki göstermesinin sorulması üzerine Hristodulidis, mutlak bir tepkinin bulunmadığını, Ticaret ve Sanayi odalarıyla (KEVE ve OEV) temas halinde olduğunu, tedbirleri açıklamadan önce de kendileriyle temasta olduğunu, açıklananların onlarla uzlaşma neticesinde yapıldığını söyledi.
 
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