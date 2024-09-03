Hristodulidis, üçlü görüşmeye hazır olduğunu yineledi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis BM Genel Kurulu çerçevesinde New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la üçlü bir görüşmeye hazır olduğunu yineledi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, yeni akademik yılın başlaması dolayısıyla dün Limasol’daki Kıbrıs Teknoloji Üniversitesini ziyaretinde basına açıklamalarda bulunan Hristodulidis, BM Genel Kurul toplantısı için New York’ta bulunacağı süre içerisinde Guterres ve Tatar’la görüşme ihtimaliyle ilgili sorulara yanıtında, görüşmeyle ilgili çeşitli tarihler konusunda BM tarafından nabzının yoklandığını ve tarihlerin tümüne olumlu yanıt verdiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar’la görüşmeye hazır olduğunu ve daha fazla bilgilendirme beklediğini kaydeden Hristodulidis, belirli tarihler konusunda nabzının yoklandığını ve bunlara olumlu yanıt verdiğini yineledi.

Filelefteros gazetesi ise “Top Türk Tarafında” başlıklı haberinde üçlü görüşme için hazır olduğunu ifade eden Rum tarafının, Cumhurbaşkanı Tatar ile Ankara’dan yanıt beklediğini ileri sürdü.

Gazeteye göre Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ise aynı konu hakkında RİK ve Omega’ya yaptığı açıklamada, Rum Yönetiminin üçlü görüşmenin yapılabileceği zaman hususunda BM’yle sürekli temas içinde olduğunu söyledi.

Karşı tarafın üçlü görüşmeyi kesin bir şekilde reddettiğini öne süren Kombos, kendilerinin BM Genel Sekreterinin emrinde olduklarını sözlerine ekledi.

