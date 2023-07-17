Hristodulidis'ten direnişçilere de darbecilere de çelenk

Rum lider Hristodulidis, Yunan cuntası ile EOKA’nın Makarios’a karşı giriştiği darbenin yıl dönümünde, hem darbeye direnenlere hem de darbecilere çelenk koydu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Yunan cuntası ile EOKA’nın Cumhurbaşkanı III. Makarios’a karşı giriştiği darbenin yıl dönümünde, darbeye direnenler için düzenlenen törene bizzat katılarak, Başkanlık Sarayı’na saldıran komandolar için düzenlenen törene de Ulaştırma Bakanı Akeksis Vafeadis aracılığıyla çelenk koydu.

Güney’de yayımlanan Alithia “Hükümet ve Koalisyon Ortağı Partilerin Yeni Çatışması… Başkan Direnişçilere de Başkanlık Sarayına Saldıran Komandolara da Çelenk Koydu” başlıklı haberinde Hristodulidis’in hem direnişçileri hem de darbecileri onurlandırmasının, AKEL’in şiddetli tepkisini çekerken hükümet ortağı partiler ile de arasını açtığına dikkat çekti.

Haberde Rum meclisinin geçen aralık ayında koalisyon ortağı partilerin de oyu ile onayladığı; “devlete, demokratik meşruiyete karşı gelenleri kahramanlaştırmama çağrısına” rağmen Hristodulidis’in sergilediği bu tavrın, darbenin yıl dönümü vesilesiyle Rum Meclisi’nde düzenlenen özel oturumda hükümet ortağı partilerin gözünden kaçmadığına dikkat çekildi.

Gazeteye göre özel oturumda konuşan DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, konuyla ilgili bir görüşü olduğunu ve görüşünü yazılı açıklamayla ortaya koyacağını belirterek “DİKO direnişçileri onurlandırır, demokrasiyi savunanları onurlandırır ve Atina cuntasını ve buradaki adamları olan EOKA-B’cileri ruhunun bütün gücüyle kınar” dedi.

DİKO da Hristodulidis’in sergilediği bu tavrı katılmadığını belirttiği bir açıklama yayımladı. “15 Temmuz cunta ve EOKA-B’nin Cumhurbaşkanı Makarios’a yönelik suç ve ihanet faaliyetini engellemek için mücadele eden direniş savaşçılarının ve demokrasi savunucularının anı ve onurlandırma günü” izahıyla başlayan açıklamada şu ifadeler de yer aldı:

“DİKO, kuruluş ilkelerine sadık kalarak Kıbrıs’ın meşruiyetini ve Cumhuriyetin idamesini kahramanca savunanların anısını onurlandırır. Herhangi bir şekilde hain darbeye katılanların onurlandırılmasına karşıyız, bu nedenle itiraz ve üzüntülerimizi belirtiriz.”

AKEL de açıklama yayımlayarak koalisyon ortağı partileri Hristodulidis’in DİSİ ve ELAM ile birlikte, darbe sırasında Başkanlık Sarayı’na saldıranları, Hristodulidis adına çelenk konularak onurlandırma eylemine katılıp katılmadığı sorusuna cevap vermeye çağırdı. Açıklamada, Rum meclisinin, koalisyon ortağı partilerin de oyu ile geçen aralık ayında “devleti demokratik meşruiyete karşı gelenleri kahramanlaştırmamaya çağırma kararı hatırlatıldı.

Haravgi haberi “Hükümet, DİSİ ve ELAM Darbe Sırasında Cumhurbaşkanlığı'na Saldıranları Çelenklerle Onurlandırdı… Direnişte Ölenlerin Anısına Hakaret” başlığıyla aktardı.

Habere göre AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu Rum meclisinin önceki günkü özel oturumunda yaptığı konuşmada Hristodulidis’in tavrının “Direnişçilerin, öncelikle de Cumhurbaşkanlığına saldırmayı reddettiği için soğukkanlılıkla infaz edilen Sotiri Adamu Konstantinu’nun anısına hakarettir” dedi.

Gazete Hristodulidis hükümeti koalisyonunda yer alan DİKO, DİPA ve EDEK başkanlarının da özel oturumdaki konuşmalarında, “devleti demokratik meşruiyete karşı gelenleri kahramanlaştırmama çağıran karara” desteklerini yinelediğini ancak Hristodulidis’in hem direnişçilere hem de darbecilere çelenk koyma eylemine değinmediğini yazdı.

Gazeteye göre “Tüm Kıbrıs Direnişçiler Derneği” de Nikos Hristodulidis’i ve hükümetini derhal özür dilemeye çağırdığı bir açıklama yayımladı. Dernek, 17 Temmuz pazartesi günü saat 19.30’da Direnişçiler Anıtı önünde “faşizme lanet, hainler utansın” sloganı ile Rum yönetiminin darbecileri onurlandırmaya hemen şimdi son vermesi talebini dile getirmek üzere eylem düzenleyeceğini açıkladı. Dernek, bugünkü eyleme halkı, siyasi parti ve örgütleri katılmaya çağırdı.

