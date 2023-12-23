Hristodulidis siyasi partilerden “Kıbrıs Sorunu Grubu” için isim istedi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in,Kıbrıs Sorunu Grubu’nun üyelerine kesin kararını vermeden önce, siyasi partilerden isim önermelerini istediği bildirildi.

Fileleftheros ve Alithia Rum Yönetimi Başkanı’nın siyasi partilerden isim önermelerini istediğini dün Sözcü Konstantinos Letimbiotis’in açıkladığını yazdı.

Habere göre Letimbiotis, rutin basını bilgilendirme toplantısında, Kıbrıs Sorunu Grubu (müzakere heyeti) üyelerinin atanması konusunun sorulmasına karşılık Hristodulidis’in siyasi partilerden isim önermelerini istediğini belirterek “bazı siyasi güçler önerdi, bazıları önermedi” dedi.

Kıbrıs sorunuyla ilgili Teknik Komitelerin üyeleri arasında değişiklik yapılıp yapılmayacağı sorulduğunda, Hristodulidis’in Kıbrıs Sorunu Grubu’nun oluşturulacağını açıkladığını, teknik komite üyelerinin incelenebileceğini ancak şimdilik, 2024 başları itibarıyla Kıbrıs Sorunu Grubu’nun oluşturulacağını” söyledi.

Letimbiotis Genel Sekreter’in şahsî temsilcisi ile ilgili soruya karşılık da BM Genel Sekreteri’nden resmî açıklama beklendiğini, görevi devralama tarihinin de açıklama yapılır yapılmaz ortaya çıkacağını söyledi “bizim elimize ulaşan bilgi, öteki tarafın da rızasından sonra, (resmî açıklamanın) önümüzdeki dönemde yapılacağı şeklindedir” dedi.

