“Hristodulidis, şimdiden mazeret arıyor”

Rum lider Hristodulidis’in yuvarlanmış tezler ve teorilerle uluslararası toplumun, AB’nin ve Kıbrıs sorununun gereklerinin istediği tezleri belirlemekten kaçtığı belirtildi

Güney’de yayımlanan haftalık Kathimerini gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in 23 Mart’taki Avrupa Konseyi çerçevesinde görüşeceği liderlerle paylaşacağını açıkladığı belgenin içeriğini, seçim kampanyasında söylenenlerden ve kendi vardığı sonuçtan hareketle aktardı.

Habere göre belge “Avrupa düzeyinde ihtiyaç duyulan bölgede istikrar, enerji haritası ve Brüksel’in Türkiye-AB ilişkileri konusunda Ankara’dan isteklerini dikkate alarak durumun tansiyonunu düşürebilecek parametrelerle ilgilidir. Sadece, Kıbrıs sorununda prosedürün yeniden başlaması şartlarının oluşturulmasına katkı koyması için AB yönünde hareketi öngörmüyor, çıkmazın sürmesinden, durumun kötüleşmesine, hatta çıkmazın kalkmasına kadar bütün senaryolara hazırlığı içeriyor.

Bunun paralelinde Kıbrıs sorununun, AB’nin halen aktif olduğu Yeşil Hat Tüzüğü’nün gözetimi ve desteklenmesi, tarafların iş birliği konularında (anıtların restorasyonu, çevrenin korunması, hellim dosyasının yönetilmesi) teknik ve finansal katkı ile ilgili yönlerinde Hristodulidis’in pratikte nasıl hareket edeceği konusu halen açıkta.

Brüksel’in Türkiye’deki gelişmeleri yakından takip ettiği ve seçimden sonra yeni bir yakınlaşma fırsatı umduğu bir dönemde Rum yönetiminin AB aracılığıyla yürütmesi beklenen yaklaşım, Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılmasının Güney Kıbrıs ile ilgili gerilimlerin (MEB, Maraş, iki devlet politikası) düşürülmesine bağlanmasından geçiyor. Bu fikrin halen Yunan yetkililer ve diğer AB devletlerindeki muhataplarla görüşüldü, Hristodulidis’in seçim öncesinde bir araya geldiği Güney Kıbrıs’taki büyükelçilere de aktarıldı.

Gazete bu denklemde Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının da büyük rol oynamasının beklendiğine işaret ederek çözülmemiş Kıbrıs sorunu ve Türkiye’nin tavrının, Avrupa’nın Rusya bağımlılığından kurtulmak için daha çok doğal gaz elde etmesini karmaşıklaştıran unsurlar olduğunu savundu.

Alithia ise “Türk İşgalinin 50’nci Yılını Tamamlayacak Başkan Nikos Hristodulidis Türk Maksimalizmini Seferber Ediyor… Başkan Şimdiden Mazeret Arıyor” başlığıyla manşete çektiği analiz yazısında, Nikos Hristodulidis’in 5 yılık başkanlık dönemine, Spiros Kiprianu’nun “konforlu geçicilik politikası” ve Tasos Papadopulos’un “ikincil en iyi çözümlerinin” geri gelmekte olduğunu yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in yuvarlanmış tezler ve teorilerle uluslararası toplumun, Avrupa Birliği’nin ve Kıbrıs sorununun gereklerinin istediği tezleri belirlemekten kaçtığını yazdı.

Yazıda, Hristodulidis’in siyasi eşitlikten kaçınmasının, Guterres Çerçevesine ve Crans Montana’ya dönüşte ısrar etmesinin , “güya çözüm isteyen ama buna Türk maksimalizminin müsaade etmediği önceki başkanların” izinden gittiğinin belirtisi olduğuna işaret edildi.

