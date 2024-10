Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis Rum tarafının, “kırmızı çizgileri” dışında her şeyi tartışmaya hazır olduğunu söyledi

Fileleftheros ve diğer gazetelerde yer alan habere göre açıklamasında Rum kesiminin gündeme getirilen herhangi bir konu hakkında görüşlerini ortaya koymaya hazır olduğunu dile getiren Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Rum kesiminin “kırmızı çizgileriyle” ilgili bir tartışmaya ise sıcak bakmadığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le 15 Ekim’de New York’ta gerçekleştireceği görüşmenin olumlu sonuçlara yol açmasını umduğunu da dile getiren Hristodulidis, bunun Rum kesiminin tek hedefi olduğunu, aynı zamanda Rum kesiminin kendi inisiyatifi olacak önerilere sahip olduğunu ifade etti.

Gazeteye göre Hristodulidis Lefkoşa’nın Rum kesiminde gerçekleştirilen “Digital Agenda Cyprus Summit’e” gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hristodulidis gazetecilerin Rum kesiminin, sürecin önündeki engellerin kaldırılması ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ortaya koyduğu ve 3D olarak tanımlanan “doğrudan uçuş, doğrudan ticaret ve doğrudan temas” taleplerine yaklaşmak için “kırmızı çizgilerini” gevşetip gevşetmeyeceği konusunda bir istişare olup olmadığı sorusuna “hayır bu konuda bir istişare olmadı ve bu konuyla ilgili bir istişareye de sıcak bakmıyoruz” yanıtını verdi.

New York’taki görüşmeye hazırlandıklarını dile getiren Hristodulidis, Kıbrıs Rum tarafının müzakerecisi Menelaos Menalau’nun kendisiyle istişare ettikten sonra Ulusal Konsey’de ele alınanların devamı niteliğinde bir fikir alışverişi yapılması için Kıbrıs sorunuyla ilgili siyasi grubu cuma günü toplantıya çağıracağını dile getirdi.

New York’ta BM Genel Sekreteri Guterres’le yapacağı görüşmenin öncesinde Londra’da İngiltere Başbakanıyla bir araya geleceğini de anımsatan Hristodulidis, Guterres’le görüşmesi öncesinde bu görüşmenin yalnızca ikili ilişkileri açısından değil Kıbrıs sorunu açısından da sahip olduğu öneme işaret ederek New York’a tek bir hedefle gideceğini vurguladı.

Hristodulidis bu görüşmenin olumlu sonuçlara yol açmasını umduğunu ve bunun kendi açılarından tek hedef olduğunu da yineledi.

BM Genel Sekreterinin güven yaratıcı önlemler konusunu ortaya koyup koymadığı ve Rum kesiminin tek taraflı olarak aldığı önlemlerden daha fazla açılımlar yapmaya hazır olup olmadığının kendisine sorulması üzerine ise Hristodulidis, peşin hükümlü olmak istemediğini aynı zamanda bu konu hakkında görüş belirtmesinin BM Genel Sekreteri açısından doğru olmadığını ifade etti.

Hristodulidis sözlerinin devamında Rum kesiminin gündeme getirilen herhangi bir konu hakkında görüşlerini ortaya koymaya hazır olduğunu vurguladı.

Hristodulidis, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs kişisel temsilcisinin yeniden faaliyete geçirilmesi ihtimaliyle ilgili bir soruya karşılık ise bunun spesifik bir soru olduğuna işaret ederek, BM Genel Sekreterine duyduğu saygıdan ve görüşmenin gerçekten olumlu bir sonuca sahip olmasını istediği için, bu konu hakkında bir şey söylemek istemediğini sözlerine ekledi.