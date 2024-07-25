Hristodulidis: “RMMO’yla gurur duyuyorum”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) kuruluşunun 60’ıncı yılı sebebiyle “Zigi” (Terazi) bölgesinde, RMMO’nun kabiliyetlerinin sergilendiği bir etkinliğe katıldı.Güney Kıbrıs'taki haber kaynaklarına göre Hristodulidis, sosyal medya platformu “X” hesabından yaptığı açıklamada, kadın veya erkek fark etmeksizin RMMO’nun tüm üyeleriyle ülkeyi savunmak için yaptıkları her şeyden dolayı gurur duyduğunu belirterek “Türk işgali devam ettiği sürece Kıbrıs Cumhuriyeti’nin caydırıcı gücünü arttırmak önceliğimiz ve Kıbrıs halkına karşı birincil yükümlülüğümüzdür” şeklinde konuştu.RMMO’nun 1964 yılında kurulduğundaki görevinin savunmayla kısıtlı olduğunu ancak şu anda savunmanın yanı sıra, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlama, terörizmle ve mülteci akınlarıyla mücadele eden bir duruma geldiğini vurgulayan Hristodulidis, RMMO’yla gurur duyduğunu sözlerine ekledi.