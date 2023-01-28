Hristodulidis önde, Neofitu yükselişte

Güney Kıbrıs’ta başkanlık seçimine yapılan bir ankete göre Hristodulidis yüzde 28; Neofitu yüzde 26; Mavroyannis yüzde 23 oy aldı

Güney Kıbrıs’ta başkanlık seçimine az bir süre kala seçim anketlerinin yayımlanmasına devam ediliyor.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, “Omega” televizyon kanalı adına “Metron Analysis” şirketinin, 800 kişinin katılımıyla, 10-21 Ocak tarihlerinde yaptığı anketin sonuçlarına yer verdi.

Gazete anket sonuçlarını baz alarak, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun oy oranının yükselişe geçtiğini yazdı.

Ηabere göre yüzde 77 şeklindeki katılım oranına göre yapılan hesaplamada Nikos Hristodulidis yüzde 28; Averof Neofitu yüzde 26; Andreas Mavroyannis yüzde 23; Hristos Hristu yüzde 3; Ahilleas Dimitriadis yüzde 4 oy aldı.

Katılım oranı yüzde 89 olduğu zaman ise Hristodulidis yüzde 27; Neofitu yüzde 25; Mavroyannis ise yüzde 23; Hristos Hristu yüzde 4; Ahilleas Dimitriadis yüzde 4 oranında oy aldı.

Katılım oranı hesaba katılmadan yapılan analize göre ise Hristodulidis'in yüzde 27; Neofitu'nun yüzde 22; Mavroyannis'in yüzde 21 oy alacağı öngörülüyor.

Gazete, "seçimleri kimin kazanacağına inanıyorsunuz?" şeklindeki soru üzerine Nikos Hristodulidis'in yüzde 54; Averof Neofitu'nun yüzde 24; Andreas Mavroyannis'in ise yüzde 9 oranında oy aldığını yazdı.

Habere göre adaylardan hangisinin "konuları en iyi şekilde ele alacağına inanıyorsunuz?" şeklindeki soru üzerine Kıbrıs sorunu ile ekonomiyi Neofitu’nun, sağlık konusunu Hristodulidis’in, liyakatı ise Mavroyannis’in daha iyi şekilde ele alabileceği yönünde görüş ortaya kondu.

