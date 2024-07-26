Hristodulidis Kıbrıs sorununda “olumlu hareketlilik” görüyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs’ta taraflar arasındaki mesafenin artmış olmasına karşın müzakerelerin yeninden başlaması yönünde "olumlu bir hareketlik gördüğünü" söyledi.

Politis gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in “Politico” gazetesine dün yaptığı açıklamada, “yeni bir girişim, yeni bir çaba için bekleme lüksümüz yok” ifadesini kullandığını aktardı.

Habere göre Hristodulidis; “Gazze’de olanlara baktığımızda, bekleyen anlaşmazlık diye bir şeyin olmadığını görüyoruz. Kıbrıs’ı çatışmaya götürebilecek ve bölgeyi etkileyecek bir olay her an olabilir. Çözümsüzlük çözüm değildir” şeklinde konuştu.

AB’nin Kıbrıs sorununda daha etkin rol üstlenmesi ve siyasi bir temsilci ataması konusundaki önerisini yineleyen Hristodulidis, Türkiye’ye uzlaşmazlık devam ederken, yanıtın AB’de olduğunu, AB’nin müdahil olmasının hem AB, hem de Türkiye yararına olacak bir çözüme götüreceği iddiasında bulundu.

Yunan Hükümet Sözcüsü “yanlış anlaşılmadan” bahsetti.

Gazete haberinin devamında ise, Yunan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis’in önceki gün basında yer alan “Kıbrıs sorunun çözümü planının hazırlanmasını bekledikleri” şeklindeki açıklamasının yanlış anlaşıldığını söylediğini aktardı.

Habere göre Marinakis dünkü açıklamasında, Yunanistan’ın Kıbrıs sorunu konusunda bir “plan değil planlama, yani atılacak adımlara ilişkin plan beklediğini” belirterek “hazırlanmış ve BM Genel Sekreteri veya herhangi bir makam tarafından sunulmasını beklediğimiz herhangi bir plan yoktur” şeklinde konuştu.

Marinakis ayrıca, iki devletli çözümü müzakere etmelerinin söz konusu olmadığını da vurguladı.

Yunan Dışişleri Bakanı “ufak bir iyimserlik besliyor”

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis’in dün yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununa ilişkin “yaşayan bir umut ve ufak bir iyimserlikten” bahsettiğini yazdı.

Habere göre, Yerapetridis açıklamasında, “Türkiye tarafından yapılan açıklamalar ve eylemlerden bağımsız olarak önemli olan şey, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlamasını başaracağımıza dair yaşayan bir umudum ve ufak bir iyimserliğim olmasıdır” şeklinde konuştu.

Yerapetridis şunları söyledi: “Aklımızda savaşın yerine barış ve refah olmasına karşın tarihi ve özellikle Türkiye’nin Kıbrıs’taki tarihi yükümlülüklerini unutmamıza imkan yoktur. Egemenliğimize, ulusal kırmızı çizgilerimize ilişkin konularda tavizler vermeyiz”.

