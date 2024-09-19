banner913
banner932
İş insanlarından üç ambulans bağışı
İş insanlarından üç ambulans bağışı
22 0
Hala Sultan'a anlamlı ziyaret
Hala Sultan'a anlamlı ziyaret
13 0
 
146 bin Euro karşılığında öğrenci getirtildi
146 bin Euro karşılığında öğrenci getirtildi
51 0
“Nüfusa göre suç işleme oranı yüksek”
“Nüfusa göre suç işleme oranı yüksek”
18 0
Yargıdan ‘bağımsızlık’ vurgusu
Yargıdan ‘bağımsızlık’ vurgusu
22 0
Tam gün eğitim için OGEM örneği
Tam gün eğitim için OGEM örneği
51 0
Özcan Deniz, Merit Royal Diamond’da yine gönülleri fethetti
Özcan Deniz, Merit Royal Diamond’da yine gönülleri fethetti
37 0
banner1032

"Hristodulidis kahvehane konuşması yapıyor"

banner1020

DİSİ Milletvekili ve eski DİSİ Başkanı Neofitu, Rum lider Hristodulidis’in kritik konuyla ilgili ciddi tartışmayı, kahvehane konuşmasına çevirdiğini söyledi

banner1045
"Hristodulidis kahvehane konuşması yapıyor"
banner971

DİSİ Milletvekili ve eski DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristoudulidis tarafından “sokak ifadelerinin kullanıldığı ve kahvehane konuşmalarının” yapıldığı yönünde eleştirilerde bulundu.

Hristodulidis’in bir kanala verdiği söyleşide söyledikleriyle ilgili olarak eleştirilerde bulunan Neofitu, Hristodulidis’in en sevdiği ima ve kinaye araçlarıyla, bir kez daha, bir kritik konuyla ilgili ciddi tartışmayı, kahvehane konuşmasına çevirdiğini ifade etti.

Hristodulidis’in görevinde ikinci yıla basacağını ancak makamının ve rolünün ağırlığının farkında olmadığını ifade eden Neofitu, Hristodulidis’in ciddi politik soruları sokak ağzı ifadeleriyle ve savma bir şekilde yanıtladığını, ivedi siyasi sorunlarda kararlar almak yerine tespitlerde bulunduğunu da belirtti.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.