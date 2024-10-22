banner913
banner932
İpekçioğlu: “Projeyle bina uyumsuz, ruhsatta sıkıntı var”
İpekçioğlu: “Projeyle bina uyumsuz, ruhsatta sıkıntı var”
8 0
DAÜ-SEN: “İsias Otel için alınacak yeni bilirkişi raporunun objektif olmasını umuyoruz”
DAÜ-SEN: “İsias Otel için alınacak yeni bilirkişi raporunun objektif olmasını umuyoruz”
4 0
 
Başbakan Üstel: “Evlatlarımızın acısını unutmadık, unutturmayacağız
Başbakan Üstel: “Evlatlarımızın acısını unutmadık, unutturmayacağız
7 0
9 0
Okullarda öğleden sonra kaosu
Okullarda öğleden sonra kaosu
22 0
Akdeniz Karpaz Üniversitesi “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” etkinliği düzenledi
Akdeniz Karpaz Üniversitesi “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” etkinliği düzenledi
21 0
Rumlar federal çözüme inanmıyor
Rumlar federal çözüme inanmıyor
35 0
banner1032

"Hristodulidis'in icraatları bizi ortada bırakıyor"

banner1020

DİKO Milletvekili Hristos Orfanidis, Hristodulidis’in icraatıyla kendilerini ortada bıraktığını belirtti

banner1045
"Hristodulidis'in icraatları bizi ortada bırakıyor"
banner971

DİKO Milletvekili Hristos Orfanidis, Politis gazetesine verdiği söyleşide, gerek Kıbrıs sorunu gerekse iç politika konusunda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e eleştirilerde bulundu.

DİKO Milletvekili Hristos Orfanidis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in icraatıyla, kendilerini ortada bıraktığını belirtti.

Kıbrıs sorunuyla ilgili bir soru üzerine Orfanidis, DİKO’nun kuruluşundan bu yana tezlerini netleştirdiğini Guterres çerçevesinin kabul edilemez olduğunu da açıkça dile getirdiğini, ifade etti.

Egemenlik ve uluslararası varlık unsurlarının garanti altına alınması gerektiğinden söz eden Orfanidis, ne iki ayrı devlet  ne de konfederasyonun hiçbir zaman da kabul edilmemesi gerektiğini savundu.

Orfanidis açıklamaları çerçevesinde sınır kapılarının açılmasıyla, otobüsleri  Türkiye’ye açtıklarını, garantör güçlerin planlı katılımıyla da Guterres çerçevesinin esasen uygulandığını ve bunun; kendilerini tamamen boyun eğdirmeye götürdüğünü söyledi.

Orfanidis, DİKO’nun hükümette yer almasının, iktidardan faydalandığı için değil - sonuçta hükümete katılımlarının  yok denecek kadar az olduğunu- ancak destek yoluyla,  en iyi ve en doğru önerileri sunmaya çalıştıklarını ifade etti.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.