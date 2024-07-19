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Hristodulidis: "İki devlete dayalı çözümü hiçbir durumda görüşmeyeceğiz"

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Hristodulidis: "İki devlete dayalı çözümü hiçbir durumda görüşmeyeceğiz"
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 Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Alman Haber Ajansı’na (DPA) yaptığı açıklamada, iki devlete dayalı çözümü hiçbir durumda görüşmeyeceklerini ifade etti.
Alithia gazetesine göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, DPA’ya yaptığı açıklamada Almanya’nın yardımından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in geçtiğimiz şubat ayında Güney Kıbrıs’a yaptığı ziyarete de atıfta bulundu.
Almanya’nın yeniden birleşme tecrübesinin, Güney Kıbrıs için çok değerli olduğunu söyleyen Hristodulidis, Almanya’nın pozitif Avrupa gündeminin oluşturulmasındaki katkısının da önemli olduğunu ifade etti.
Habere göre, DPA ayrıca haberi aktarırken “Kıbrıs’ın bölünmesinden 50 yıl sonra birçok arabuluculuk girişimine karşın, son dönemlerde gerek Kıbrıs Türk lider Ersin Tatar, gerekse Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, sadece Güney Kıbrıs’ın değil, Almanya, AB ve BM’nin de karşı olduğu, iki devlete dayalı çözümü defalarca savunduklarından” bahsetti.
 
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