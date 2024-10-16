banner913
banner932
Ay Park Plaza görkemli bir açılışla hizmete girdi
Ay Park Plaza görkemli bir açılışla hizmete girdi
48 0
İki Macar kadına iki ay daha tutukluluk
İki Macar kadına iki ay daha tutukluluk
26 0
 
Gıda israfında dünya birincisiyiz
Gıda israfında dünya birincisiyiz
30 0
İkisi çocuk dört kişi yaralandı
İkisi çocuk dört kişi yaralandı
29 0
Asbuzu U16 Ligi'nde fikstür çekildi
Asbuzu U16 Ligi'nde fikstür çekildi
38 0
Yaz saati uygulaması 27 Ekim’de sona eriyor
Yaz saati uygulaması 27 Ekim’de sona eriyor
70 0
New York’ta üçlü görüşme bu akşam
New York’ta üçlü görüşme bu akşam
25 0
banner1032

Hristodulidis: Henüz müzakerelere yeniden başlama noktasında bulunmuyoruz

banner1020

“Bazı yapıcı noktalarda Sayın Tatar'dan yeni bir şey duymadım” diyen  Rum lider Hristodulidis henüz müzakerelere yeniden başlama noktasında olunmadığını vurguladı

banner1045
Hristodulidis: Henüz müzakerelere yeniden başlama noktasında bulunmuyoruz
banner971

 Rum yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, “henüz müzakerelere yeniden başlama noktasında bulunmuyoruz” dedi.

Hristodulidis, BM binasında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in daveti üzerine katıldığı gayriresmi akşam yemeğinin ardından açıklama yaptı.

GKRY lideri Nikos Hristodulidis, iki savaş devam ederken, bu inisiyatifi aldığı için BM Genel Sekreterine teşekkür etti. Nikos Hristodulidis yemek sırasında açık bir tartışmanın yapıldığını söyledi.

Hristodulidis, Güven Artırıcı Önlemler için sunulan önerilerle ilgili olarak, yeni geçiş noktaları olasılığını değerlendirmek üzere Kıbrıs'ta Ersin Tatar ile bir görüşme yapılmasına karar verildiğini kaydetti.

“Bazı yapıcı noktalarda Sayın Tatar'dan yeni bir şey duymadım” diyen  GKRY lideri henüz müzakerelere yeniden başlama noktasında olunmadığını vurguladı.

“Genişletilmiş görüşmeler” teriminin ne anlama geldiği sorulduğunda Hristodulidis, bunların üç garantör ülkenin katılımıyla yapılan görüşmeler olduğunu açıkladı ve Atina ile Londra'nın bu konudaki tutumunun olumlu olduğunu kaydetti.

Bir sonraki adımların ne zaman atılacağı konusunda ise Hristodulidis, herhangi bir tarihin belirlenmediğini söyledi.

Hristodulidis “Bu akşam müzakerelerin kazanımı Genel Sekreterin altı noktasının güvence altına alınmasının önemini yineledim ve bundan sonraki müdahalelerimiz bu çerçevede yapıldı. Genel Sekreter tarafından yapılan ve Ersin Tatar tarafından kabul edilmeyen bazı öneriler vardı” dedi.

Nikos Hristodulidis, Rum tarafının Guterres'in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in misyonunun devam etmesini istediğini ancak “Kıbrıs sorunu ile ilgili olarak Genel Sekreterin dışında birisinin başrol üstleneceğini” söyledi.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.