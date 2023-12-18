Hristodulidis, Erdoğan ile görüşmek için yardım istedi

Rum lider Hristodulidis, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Brüksel, Almanya ve Fransa’dan yardım istedi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Brüksel, Almanya ve Fransa’daki temaslarında muhataplarından, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşebilmek için yardım istedi.

Güney’de yayımlanan Alithia “Şimdi Erdoğan’la Görüşmek İstiyor” başlıklı haberinde Hristodulidis’in Euronews’e söyleşisinde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dubai’de ayaküstü yaptığı görüşme sonrasında Erdoğan tarafından Türkiye’ye davet edildiğine dair Rum tarafında çıkan tartışmalara değinerek “söylemek isterim ki, Türk Cumhurbaşkanı’ndan davet ya da istek gelirse cevap vereceğim” dediğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis Euronews’a “ilk baştan beri hem burada Brüksel’de hem de ziyaret ettiğim Almanya ve Fransa’daki temaslarımda konuşabileceğimiz, karşılıklı görüşlerimizi aktarabileceğimiz böyle bir görüşme olmasına mümkünse yardımcı olmalarını istedim” dedi.

Dubai’deki ayaküstü görüşme sorulduğunda, aralarında geçen diyaloğu açıklayamayacağını, kendisinin sonuca odaklı olduğunu belirten Hristodulidis “uzak da olsa, yüzde 1 de olsa açıklamak, böyle bir ihtimali uzaklaştırır” diyerek, Erdoğan’dan davet alıp almadığını yine netleştirmedi.

“ERDOĞAN NASIL 5 KELİME İLE HRİSTODULİDİS’İ ORTADA BIRAKTI”

Aynı gazete “Dubai Görüşmesinin Görünenleri ve Görünmeyenleri… Erdoğan nasıl Beş Kelime İle Hristodulidis’i Ortada Bıraktı” başlıklı manşet haberinde ise, Dubai’de gerçekleşen ayaküstü görüşmede konuşulanlara dair geniş bir analize yer verdi.

Gazete Hristodulidis’in 1 Aralık’ta Dubai’de, Erdoğan’ın yanına giderek gerçekleştirdiği ayaküstü görüşmeyi, daha sonra Rum medyasında kullanmak üzere planladığını, keza Rum medyasına “Başkan olarak değil Nikos Hristodulidis olarak davet edildiği” şeklinde yayınlandığını hatırlattı. O ayaküstü görüşmede konuşulanları Alphanews’u kaynak göstererek şu şekilde aktardı:

“Nikos Hristodulidis: Sayın Cumhurbaşkanı Kıbrıs müzakerelerinin nasıl yeniden başlayabileceğine bakmamız gerek.

Recep Tayyip Erdoğan: Neden görüşmek için Türkiye’ye gelmiyorsun?

Hristodulidis: Sayın Cumhurbaşkanı, ben Kıbrıs Başkanıyım…

Erdoğan: Bak, 7 Aralık’ta Atina’ya gidiyorum, ne olacağına bakalım”

Erdoğan’ın 7 Aralık’ta “kısa ama tarihi” olarak nitelendirilen Atina ziyareti sırasında Kıbrıs sorununu da görüştüğünü ve ilerleme niyetinin göstergesi olarak Hristodulidis’i görüşmek için Türkiye’ye davetini seferber ettiğini yazan gazete, bu şekilde Hristodulidis’e verdiği “7 Aralık’ta Atina’ya gidiyorum, ne yapabileceğimize bakarım” sözünü de tutmuş olduğuna dikkat çekti.

"Dubai’deki ayaküstü görüşme ve davet” konusunu Rum medyasında kamuoyu oluşturmak için kullanmaya çalıştığını yazdığı Hristodulidis’in, Erdoğan’ın vereceği tepkiyi hesap etmediğine dikkat çekerek şunları yazdı:

“Hristodulidis’in bu planlı yaklaşımına ‘neden görüşmek için Türkiye’ye gelmiyorsun?’ cevabını verdi. Türk Cumhurbaşkanı hazırlıksız olsa da, Kıbrıs sorununda iş yapmak isteği gibi Türk politikasında etkin değişiklik anlamına gelmeyecek bir cevap verdi. Ecevit veya Çiller veya Yılmaz’ın yaptığı gibi ‘muhatabın Tatar’dır’ demedi. ‘Kıbrıslı Türklerle anlaşın’ veya ‘unutun. Kıbrıs sorunu toprak açısından çözüldü’ demedi.”

