Hristodulidis dün Metehan'da bölge sakinleriyle görüştü

Hristodulidis’in ziyaretinin iki amacı bulunduğu belirtilerek, bunlardan birincisinin konu hakkında yerinde bilgilendirilmek ve bölgedeki durumla ilgili kişisel bir algıya sahip olmak, ikincisinin ise bölge sakinleriyle görüşerek bölge sakinlerinin kendilerini güvende hissetmesini sağlamak olduğu kaydedildi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün “Agios Dometios” (Metehan) bölgesini ziyaret ederek, bölge sakinleriyle görüştüğü haber verildi.

Hristodulidis’in dün “Türk Ordusunun son zamanlarda yoğun faaliyetlerinin kayda geçirildiği” “Agios Dometios” (Metehan) bölgesini ziyaret ettiğini yazan Fileleftheros gazetesi “Başkandan Agios Dometios’ta (Metehan) Keşif” başlığıyla yer verdiği haberinde, Hristodulidis’in ziyaretinin iki amacı bulunduğunu belirterek, bunlardan birincisinin konu hakkında yerinde bilgilendirilmek ve bölgedeki durumla ilgili kişisel bir algıya sahip olmak, ikincisinin ise bölge sakinleriyle görüşerek bölge sakinlerinin kendilerini güvende hissetmesini sağlamak olduğuna işaret etti.

“Elde ettiği bilgilere” dayanarak, Rum hükümetinin geçtiğimiz günlerde bölgeyle ilgili olarak kararlaştırdığı tüm önlemlerin hali hazırda uygulandığını da kaydeden gazete, Hristodulidis’in bölge sakinleriyle yaptığı görüşmede bunu ifade ettiğini belirtti.

Gazeteye göre, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis ise açıklamasında, önceliklerinin insanların kendilerini güvende hissetmesi olduğunu dile getirerek, bölge sakinlerinin kendilerini güvende hissettiğini duymanın kendisi açısından önemli olduğunu ve bölge sakinlerinin alınan önlemlerin ardından meydana gelen farkı gördüklerini savundu.

Rum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamaya dayanarak, Hristodulidis’in dün bölgeye planlı olmayan bir ziyaret gerçekleştirerek bölge sakinleriyle görüştüğünü, aynı zamanda Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) komutanının eşliğinde RMMO’nun bölgedeki nöbetçi kulübesini ziyaret ettiğini kaydeden gazete, Hristodulidis’in ziyaretinin sonunda yaptığı açıklamaya yer verdi.

Hristodulidis açıklamasında “ne olduğunu, Türk Ordusu tarafından yapılan ihlali şahsen görmek için ama daha da fazlası insanlarla ve bölge sakinleriyle konuşmak için bölgeye gittiğini” dile getirerek, durumu onlardan duymanın kendisi için çok önemli olduğunu yineledi.

Bölge sakinlerinin kendilerini güvende hissettiklerini kendisine ilettiklerini ifade eden Hristodulidis, bölge sakinleriyle Rum Yönetiminin alabileceği başka önlemler olup olmadığını ele aldıklarını, bazı görüşmeler yapıldığını ve söylenenlerin doğal olarak dikkate alınacağını ifade etti.

Bölgede bulunmasının bir amacının da Rum Yönetimi olarak aldıkları önlemlerin uygulanmasını pratikte görmek olduğunu dile getiren Hristodulidis, bu önlemlerden bazılarının bahse konu bölgeyle alakalı olduğunu söyledi.

Alınan önlemlerle ilgili bir soru üzerine ise Hristodulidis, bazı önlemlerin gözle görülür, bazılarının da gözle görülmeyen nitelikte olduğunu anımsatarak, alınan kararlar konusuna kamuoyu önünde bir diyaloğa girmelerinin söz konusu olmadığını söyledi.

Ziyarette kendisine RMMO komutanının da eşlik ettiğini ifade eden Hristodulidis, Rum Yönetimi’nin ilgili birimlerinin günlük değerlendirmede bulunduklarını ve yapmaları gereken her şeyi yapacaklarını ifade etti.

Rum Yönetiminin ara bölgedeki ileri sürülen Türk ihlalleri konusunda yapmaya niyetlendiği girişimler konusunda ise Hristodulidis “ihlal buradadır, çok olumsuz bir gelişmedir ayrıca Barış Gücünün faaliyetleriyle ilgili periyodik raporlarda bunun basit bir şekilde kayda geçirilmesi bizi memnun etmiyor” ifadelerini kullandı.

Hristodulidis, Rum Yönetiminin bu durumun ortadan kaldırılması için çabalarını sürdüreceğini ve hiçbir durumda bunun küçümsedikleri bir şey olmadığını sözlerine ekledi.

Politis gazetesi ise “Olgular Değişmedi- Ara Bölgedeki İhlalleri Yakından Gördü- Kamera Yerinde” başlığıyla yer verdiği haberinde, Hristodulidis’e dün “Agios Dometios” bölgesine gerçekleştirdiği ziyarette RMMO Komutanı Korgeneral Yeorgios Cicikostas, Rum istihbarat Teşkilatı (KİP) Başkanı Tasos Conis ve askerlerin eşlik ettiğini yazdı.

Gazete “Kamera Yerinde” alt başlığıyla yer verdiği haberinde ise, ara bölge içerisinde “Türklerin evindeki” durumun bir haftadır aynı olduğunu öne sürdü.

KKTC makamlarının yerleştirdiği kamera ile antenin evde durduğunu ve bunların yakınlardaki bir nöbetçi kulübesine bölgenin görüntüsünü gönderdiğini iddia eden gazete, “sahte devletin silahlı askerlerinin” evin arkasındaki tepeden bölgedeki her hareketi izlediklerini ve kayda geçirdiklerini iddia etti.

Gazete RMMO açısından ise geçtiğimiz haftadan bu yana nöbetçi kulübelerindeki personel sayısının artırıldığını ve son yıllarda kapatılan nöbetçi kulübelerine ise personel yerleştirildiğini ekledi.

Konuyla ilgili haberler Alithia’da “Önceliğimiz İnsanların Kendilerini Güvende Hissetmesi”, Haravgi gazetesinde ise “Başkan Ara Bölgedeki Bazı Önlemlerin Gözle Görülür, Bazılarının da Gözle Görülür Nitelikte Olmadığını Söyledi” başlığıyla yer buldu.

