Hristodulidis, Çarşamba günü Beyaz Saray’da Biden’la görüşecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in çarşamba günü Beyaz Saray’da Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden’la görüşeceği haber verildi.



Politis gazetesi “Beyaz Saray’da Kapsamlı Görüşme… Hristodulidis-Biden Görüşmesi İkili İlişkilerin Geliştirilmesini Mühürlüyor” başlıklı haberinde Hristodulidis ile Biden’ın çarşamba günü Beyaz Saray’da görüşeceğini ve bunun geniş bölgedeki oldukça kritik bir konjonktürde Güney Kıbrıs’ın ABD açısından elde ettiği yükseltilmiş rolü teyit edeceğini savundu.

Gazete görüşmenin merkezinde Kıbrıs sorunu ve iki ülke arasındaki stratejik diyaloğun yanı sıra Orta Doğu’daki gelişmeler ile Güney Kıbrıs’ın insani yardım sağlanması ve sivillerin savaş bölgelerinden tahliyesine kolaylık sağlanması konusundaki rolünün bulunmasının beklendiğini de belirtti.

Bu görüşmenin 1996 yılında gerçekleştirilen Bill Clinton-Glafkos Klerides görüşmesinin ardından “Kıbrıs Cumhuriyeti başkanına” yapılan ilk davet olduğunu vurgulayan gazete, görüşmenin ABD başkanlık seçimlerinden bir hafta önce gerçekleştirileceğine işaret ederek, bunun Demokratları destekleyen Yunan lobisi tarafından da desteklenmesinin beklendiğini ifade etti.

Gazete iç sayfadan geniş yer ayırdığı haberinde ise Hristodulidis-Biden görüşmesinin New York’taki gayri resmi yemeğin ardından diplomatik kulis faaliyetleri ve Kıbrıs sorunundaki bir hareketlilik döneminde gerçekleştirileceğini belirtti.

Buna paralel olarak Güney Kıbrıs-ABD ilişkilerinin en iyi noktasında bulunduğunu kaydeden gazete, geçen hafta iki ülke hükümetleri arasındaki stratejik diyaloğun ilk turunun tamamlandığını, geçtiğimiz eylül ayında ise iki ülke arasında 2024-2029 dönemini kapsayan savunma iş birliği yol haritası imzalandığını kaydetti.

Hristodulidis’in Washigton’a yapacağı ziyaretle ilgili resmi açıklamanın bugün Beyaz Saray tarafından yapılmasının beklendiğini, öte yandan, ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisinin ise görüşmeyi ayarlamak için hali hazırda ABD’ye gittiğini kaydeden gazete, Hristodulidis’e Washington ziyaretinde Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un eşlik edeceğini ekledi.

Fileleftheros gazetesi ise “Biden Hristodulidis’i Davet Ediyor- Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Çarşamba Günü Beyaz Saray’da- 1996’dan Bu Yana İlk Ziyaret- Önemli Bir Diplomatik Başarı” başlıklarıyla yer verdiği haberinde Beyaz Saray’dan Rum Yönetimi Başkanlığı'na yönelik davetin cumartesi günü ulaştığını ve ABD Başkanı Biden’ın Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’e çarşamba günü için resmi ziyaret daveti yaptığını yazdı.

Haberde bunun önemli bir diplomatik gelişme olduğundan söz edildiği de vurgulandı.

Haber Haravgi’de “Biden Hristodulidis’i Görüşmeye Çağırıyor”, Alithia’da ise “Biden-Hristodulidis Görüşmesi Beyaz Saray’da- Diplomatik Kaynaklar Stratejik Öneme Sahip Görüşmelerden Söz Ediyor” başlıklarıyla yer buldu.

