"Hristodulidis-Biden görüşmesi Türkiye'yi rahatsız etti"

Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki ilişkilerde yaşanan gelişmelerin Türkiye’yi rahatsız ettiği iddia edildi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in ABD Başkanı Joe Biden’le gerçekleştirdiği görüşme ve Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki ilişkilerde yaşanan gelişmelerin Türkiye’yi “rahatsız ettiği” iddia edildi.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Hristodulidis-Biden görüşmesi ve Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki ilişkilerin düzeyinin yükseltilmesi konusunda Türkiye yönetiminin henüz resmi bir açıklama yapmamış olmasına karşın Türk basınının konuya ilişkin haberlere yer verdiğini aktardı.

Türkiye’de yayınlanan “Cumhuriyet” gazetesinde yer alan bir habere atıfta bulunan gazete, Türkiye’nin ABD ile Güney Kıbrıs arasındaki ilişkilerin düzeyinin yükseltilmesinden rahatsız olduğunu ve ABD’nin tarafsızlık yaklaşımının ortadan kalktığına inandığını öne sürdü.

“Cumhuriyet” gazetesinin yorum haberini geniş şekilde yansıtan gazete, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in ise Yunanistan’da yayın yapan “Ta Nea” gazetesine açıklamada bulunduğunu ve Güney Kıbrıs ile ABD ilişkileri arasında çok yakında gelişmeler yaşanmasının beklenmesi gerektiğini yinelediğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, “ABD ile güvenlik ve savunma konularındaki iş birliğini kurumsallaştıracak ve güçlendirecek belirli gelişmelerin çok yakında açıklanmasının beklendiğini” belirtirken, savunma ve güvenlik konularının yansı sıra, kendisinin FBI’dan bir grubun Güney Kıbrıs’a gelmesi yönündeki talebine ABD’nin olumlu karşılık vermesiyle, yolsuzluk alanında da iş birliğinin geliştirileceğini ifade etti.

Hristodulidis ayrıca, enerji konusunda işbirliği yapılması konusunun da büyük önem taşıdığını, Biden’le görüşmesinde, sadece “Chevron” ve “Exxon” şirketlerinin yatırım yaptığı doğal gaz alanında değil, Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasında elektrik kablosu döşenmesi ve yenilenebilir enerji konularında yatırımlar yapılması konusunu da ele aldıklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan Cumhuriyet” gazetesinin yorum haberinde özetle şöyle denildi:

ABD ile ilişkiler nasıl gelişti?

Yunan basınında çıkan haberlere göre, iki liderin görüşmesinde enerji, ekonomi ve yatırımlar konusunda ilerlemeler sağlandı.

Kıbrıs Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz’de önemli miktarda doğalgaz barındıran rezervlere sahip ve aralarında Amerikalı şirketlerin de olduğu birçok uluslararası şirketle kaynakların çıkarılması ve uluslararası pazarlara iletilmesi konusunda işbirliği yapıyor.

Ankara ise başta ABD olmak üzere bölgede iş yapan ülkelere Doğu Akdeniz’in hidrokarbon zenginliklerinden, başta Türkiye ve Kıbrıs Türk toplumu olmak üzere tüm tarafların yararlanması gerektiği uyarısında bulunuyor.

Washington-Lefkoşa ilişkileri, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ülkesindeki bankaların ve finans kurumlarının Rusya kaynaklı kara para ve diğer yasa dışı amaçlar için kullanılmasını zorlaştıracak adımlar atmasının ardından son yıllarda gelişti.

ABD, İsrail-Hamas savaşının bölgeyi de etkiler hale geldiği bir süreçte Kıbrıs ile stratejik diyalog ilan etti ve savunma konusunda işbirliğini güçlendirdi.

ABD bu yöndeki ilk adımını 2020’de Kıbrıs’a uyguladığı silah ambargosunu kaldırarak attı.

ABD ve Kıbrıs Cumhuriyeti, bu sene eylül ayında “İkili Savunma İşbirliğine Dayalı Yol Haritası” aracılığıyla bu başlıktaki işbirliğini derinleştireceklerini gösterdiler.

Türkiye bu adımın adanın silahlandırılması açısından tehlikeli bir süreç başlatacağı uyarısında bulundu ve Kıbrıs Türk toplumunun güvenliği için gerekli adımları atacağını kayda geçirdi.

Basında çıkan haberlerde, Türkiye’nin adanın kuzeyinde silahlı insansız hava araçları için bir hava üssü ve ayrıca bir de deniz üssü kurmayı planladığı yer aldı.

TÜRKİYE NEDEN RAHATSIZ?

Türkiye, Washington'u tarihsel olarak Türk-Yunan sorunlarında ve ona bağlı gelişen Kıbrıs sorununda izlediği dengeli politikayı son beş senede Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti lehine değiştirmekle suçluyor.

Ankara, bunun hem adada hem de bölgede olumsuz yansımaları olacağı uyarısında bulunuyor.

Ayrıca bu adımların, Kıbrıs sorununun kalıcı çözümü için yapılacak çabalara zarar vereceğini kaydediyor.

Ankara, gelişmelerin Avrupa Birliği üyesi olduktan sonra Kıbrıs Türkleriyle adanın yönetimini paylaşma konusunda zaten motivasyonu azalmış olan Kıbrıs Rumları’nı daha da isteksiz hale getireceği uyarısında bulunuyor.

Ankara’da yapılan değerlendirmelerde, ABD’nin Kıbrıs’la geliştirdiği ilişkinin Yunanistan’la son dönemde giderek artan savunma ve güvenlik işbirliği ile birlikte düşünülmesi gerektiği vurgulanıyor.

Washington’un Doğu Akdeniz’deki stratejik işbirliğini Türkiye yerine Yunanistan-Kıbrıs ikilisiyle güçlendirme niyetinde olduğu da kaydediliyor.

