Hristodulidis beklediğini alamadı

AB’nin Kıbrıs sorununa daha aktif müdahil olmasını isteyen Rum lider Hristodulidis’in, bu isteğini elde edemediği belirtildi

AB’nin Kıbrıs sorununa daha aktif müdahil olarak geçmişte oynadığı rolü aşması beklentisinde olan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, bu isteğini elde edemediği, çünkü AB’nin “topu iki düzeyde taca attığı” bildirildi.

Güney’de yayımlanan Haftalık Kathimerini, “AB’nin ‘Daha Aktif Müdahiliyeti’ Garantisiz” başlıklı haberinde AB’nin, Kıbrıs temsilcisi atama konusunda, Rum yönetiminin “güçlü bir siyasi yetkili” talebini daha tartışmadan, BM’yi adres gösterdiğini ve Hristodulidis’in Brüksel, Berlin, Paris ve Strazburg’da yaptığı temaslarda Kıbrıs sorununun çözüm niteliği ve niceliğine dair hiçbir garanti verilmediğini yazdı.

Gazete, “AB merkezindeki kaynakların, Hristodulidis’in üç ay önce başlattığı görüşmelerin çok sığ sularda seyretmeye devam ettiğine, AB’nin daha aktif müdahil olması talebinin, siyasi yankı uyandırsa da özlü içerikten mahrum olduğuna ve nasıl bir yol izleyeceğine bakmaksızın bir süreç başlatma çabasında tükendiğine” işaret ettiğini yazdı.

Son görüşmelerin pratikte, AB’nin “niteliği ve niceliğinden bağımsız olarak bir çözümün benimsenmesine olanak tanıyacak hukuki formülleri bulmaya hazır olduğunu gösterdiğine işaret eden gazete, Komisyon’un daha önce müdahil olduğunda da bu tutumda olduğunu ve Türk tarafının taleplerine karşı yapıcı yaklaştığını hatırlattı. Bu nedenle zamanın Rum hükümet çevrelerinin AB’nin müdahiliyetinin Rum yönetimine “bumerang” olarak işlediği yorumu yaptığını anımsattı.

Aynı gazete Hristodulidis’in AP’deki siyasi gruplardan, AB’nin Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına daha aktif müdahil olmasına destek konusunda “genelde olumlu teyitler” aldığını ancak AB’nin bir temsilci ataması talebine sadece Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “Renew” grubundan - Hristodulidis’in gruba katılması daveti eşliğinde- açık destek bulduğunu yazdı.

“Macron AB temsilcisi önerisine açık destek vererek Hristodulidis’in Avrupa Zirvesine kendi grubunda (Renew) katılmasını sağlamaya çalışıyor” yorumunu yapan gazete Hristodulidis’in bu davete henüz cevap vermediğini belirtti. Hristodulidis’in, Avrupa Halk Partisi’nin son zirve toplantısına DİSİ Başkanı Annita Dimitriu’nun lütfu ve bakanlar düzeyindeki toplantılara kabine üyelerinin katılması şartı ile gözlemci statüsünde katıldığını hatırlattı.

