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Hrisostomos’a 12 ay hapis

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Hrisostomos’a 12 ay hapis
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Eski Kiti Metropoliti Hrisostomos’un, 1981 yılında 16 yaşındaki bir kız öğrenciye cinsel içerikli saldırıda bulunmaktan ötürü 42 yıl sonra suçlu bulunduğu ve Larnaka Kaza Mahkemesi tarafından dün 3 yıl tecilli 12 aylık hapis cezasına çarptırıldığı haber verildi.
Cezanın açıklanmasının ardından mahkemede gerginlik çıktığını ve şu an 85 yaşında olan eski Kiti Metropoliti Hrisostomos’un polis tarafından mahkemeden uzaklaştırıldığını yazan Fileleftheros gazetesi, karara bazı vatandaşlar ve örgüt mensuplarının tepki gösterdiğini kaydetti.
Eski Kiti Metropoliti Hrisostomos aleyhinde dava açan kadının, tazminat talebiyle Hrisostomos aleyhinde bir dava daha açtığını yazan gazete, Hrisostomos’un mahkûm edilmesinin ardından Sen Sinod’un da Hrisostomos aleyhinde vereceği cezaya karar vermek için toplanacağını ekledi.
 
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