Hoyle, ara bölgeden Kuzey’e baktı

Üç gündür Güney Kıbrıs’ta bulunan ve KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın Kuzey’e geçme davetini reddeden İngiltere Avam Kamarası Başkanı Sir Lindsay Hoyle, Güney’de Lefkoşa Surlariçi’ni ve ara bölgeyi ziyaret etti

Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmekte olan Avam Kamarası Başkanı Sir Lindsay Hoyle önceki gün, Meclis Başkanı Annita Dimitriu ile birlikte Lefkoşa Surlariçi’ni ve ara bölgeyi ziyaret etti.Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Hoyle’un kuzeye geçmediğini ve bu durumun, KKTC makamlarınca tepkilere neden olduğunu kaydederken, KKTC Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan konuyla ilgili açıklamaya yer verdi.Gazete, Hoyle’un önceki gün, ara bölge ziyareti haricinde Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ile bir araya geldiğini yazdı.Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hoyle’un üç günlük resmi ziyareti çerçevesinde gerçekleştirilen görüşmede ortak ilgi alanına dair konuların, ortaklık ilişkisinin geliştirilmesinin, Commonwealth çerçevesindeki işbirliğinin ve ki ülkenin hakları arasındaki bağların ele alındığı kaydedildi.Haberde, Hoyle’un 15 Şubat’ta Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Meclis Başkanı Annita Dimitriu ile görüştüğü; 16 Şubat’ta da UNFICYP’in İngiliz mensuplarıyla bir araya geldiği belirtildi.