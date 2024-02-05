Holguin’den Akıncı ve Anastasiadis’e ziyaret

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar, önceki gün KKTC Eski Cumhurbaşkanı Akıncı ve eski Rum lider Anastasiadis’le görüşmeler gerçekleştirdi

Rum basını, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın adaya yaptığı ilk ziyaret ve temaslarında, tarafları dinlemeyi tercih ettiğini yazdı.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros ve diğer gazeteler, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın liderler ve adadaki temaslarında görüş belirtmekten ziyade tarafları dinlemeyi ve notlar almayı tercih ettiğini kaydetti.

Gazete, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Holguin’i adaya göndererek taraflara, “sonuca ulaşılmasını beklediği yeni bir çabanın başladığı” mesajını verdiğini belirtirken Holguin’in Mart'ta adaya yeniden gelmesinin beklendiğini de hatırlattı.

Holguin’in “hiç kimseden yardım almadan, sadece kendi takımıyla çalışmak istediği” iddiasında da bulunan gazete, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın ise sadece UNFICYP’teki görevine odaklanması ve ara bölgede sükuneti sağlamasını istediğini de yazdı.

Haravgi gazetesi ise Holguin’in bugünden itibaren Yunanistan, Türkiye ve AB nezdinde temaslara başlayacağını manşetine taşıdı.

Gazete, Holguin’in Kıbrıs’taki temasları çerçevesinde buradaki durumu genel hatlarıyla öğrendiğini ve yarından itibaren garantör ülkeler Yunanistan ve Türkiye ile Brüksel’in nabzını tutacağını belirtirken şimdi tüm dikkatlerin ise “Erdoğan’ın müzakerelerin yeniden başlamasına onay verip vermeyeceğinde” olduğunu vurguladı.

HOLGUİN’DEN AKINCI VE ANASTASİADİS’E ZİYARET

Öte yandan BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar önceki gün KKTC Eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le de görüşmeler gerçekleştirdi.

Holguin, Anastasiadis’i önceki akşamüzeri geç saatlerde, Limasol’daki bürosunda, Akıncı’yı da ofisinde ziyaret etti.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akın şöyle dedi:

“BM Genel Sekreteri Guterres’in özel temsilcisi Maria Angela Holguin Cuéllar ve beraberindeki ekibi ile 18.30’da Ofisimizde bir görüşme gerçekleştirdik. Kıbrıs sorunundaki deneyimlerimizi ve geleceğe dair görüşlerimizi dinlemek için ziyaretimize gelen özel temsilciye düşünce ve değerlendirmelerimizi aktardık; uğraşında başarılar diledik.”



