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“Holguin liderlerle yurt dışında görüşecek”

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“Holguin liderlerle yurt dışında görüşecek”
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Rum Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Teodoros Gotsis, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le yurt dışında görüşeceğini açıkladı.
Haravgi gazetesi, BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Farhan Haq’ın, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum lider Nikos Hristodulidis’le yurt dışında ayrı ayrı görüşeceği şeklindeki açıklamasını yansıtırken, Rum Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Teodoros Gotsis’in konuya ilişkin dünkü açıklamasına yer verdi.
Habere göre Gotsis, Haq’ın sözlerini doğrularken, “sürecin devam ettiğini ve Kıbrıs Rum tarafının bu süreci desteklediğini” de ifade etti.
Haberde, Hristodulidis’in Holguin’le ne zaman görüşeceğine ilişkin net bir tarih belirtilmedi.
 
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