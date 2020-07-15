Her üç kişiden biri gelir kaybına uğradı

Yeni tip koronavirüs pandemisinin, aralarında Güney Kıbrıs’ın da bulunduğu AB üyesi ülkelerde bireylerin ekonomilerine ciddi olumsuz etki yaptığı, her üç kişiden birinin gelir kaybına uğradığı haber verildi.

Politis ve diğer gazeteler, Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından 2020 Haziranının ikinci yarısında yapılan yeni araştırmanın sonuçlarını aktardılar.

Buna göre Güney Kıbrıs’ta yapılan araştırmada, görüşüne başvurulanların yüzde 33’ü gelir kaybına uğradığını, yüzde 24’ü işsizlik veya yarı işsizlik yaşadığını, yüzde 17’si tasarruflarını zamanından önce kullanmak zorunda kaldığını, yüzde 14’ü kira/kredi taksiti/ortak menfaat ödemelerini yapamadığını söyledi.

Katılımcıların yüzde 8’i arkadaşlarından veya akrabalarından yardım istemek zorunda kaldığını, yüzde 5’i makul beslenmede zorlandığını, yüzde 1’i fakirleştiğini, yüzde 14’ü diğer ekonomik sorunlar yaşadığını belirtti.

Görüşüne başvurulanların yüzde 46’sı pandeminin ortaya çıkmasından sonra ekonomik zorluk yaşamadığını söyledi.

