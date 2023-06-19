“Her türlü arama-kurtarma faaliyetine hazırız”

Rum Savunma Bakanı Yorgallas, Yunanistan açıklarında meydana gelen ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği gemi kazasının ardından Güney Kıbrıs’ın her türlü arama-kurtarma faaliyetine hazır olduğunu belirtti

Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas, Yunanistan’da Pilos açıklarında meydana gelen ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği gemi kazasının ardından yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın her türlü arama-kurtarma faaliyetine hazır olduğunu dile getirdi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, konu hakkında Kıbrıs Haber Ajansı'na konuşan Yorgallas, denizde meydana gelen herhangi bir ölçekteki arama-kurtarma olayına zamanında ulaşmaya, aynı zamanda olası bir deniz kazasında, destekleyici araçları ve kurtarma prosedürünü devreye koymaya hazır olduklarını dile getirdi.

Kendi olanakları ölçüsündeki olayları göğüslemeye kesinlikle hazır olduklarını dile getiren Yorgallas, yaptığı açıklamada, tatbikatlara büyük önem verdiklerini de dile getirdi.

Açıklamasında, diğer sekiz ülkeyle iş birliği içerisinde gerçekleştirilen “Argonaftis” tatbikatını örnek gösteren Yorgallas, bu yıl tatbikatta bir uçak kazası ile denizdeki bir kurtarma tatbikatının simule edildiğini anımsattı.

Yorgallas, Rum Yönetiminin sorumluğunda olan bölgede büyük ölçekli bir olay meydana gelmesi halinde, Rum kesiminin, bölgede devriye yapan ve personelini dinlenmesi amacıyla Lübnan’dan Güney Kıbrıs’a getiren “United Nations Interim Force in Lebanon” gemilerini devreye sokabileceğini de ifade etti.

Yorgallas, Larnaka’daki Arama-Kurtarma Koordinasyon merkezinin, “Zinon” isimli koordinasyon merkezi aracılığıyla olan biteni izlediğini ve sorumluluğu altındaki bölgede tehlike altında bulunan kişilerin kurtarılmasına müdahale ettiğini de söyledi.

Larnaka’daki arama-kurtarma koordinasyon merkezinin, bir kazanın boyutuna göre, uygun faaliyet planını aktif hale getirdiğini dile getiren Yorgallas, RMMO ve Liman Polisinin gemileri yanı sıra, olayın büyük ölçekli olması durumunda özel sektörden gemilerin de devreye konduğunu belirtti.

RMMO ve Polis helikopterleri yanı sıra olayın boyutuna göre, Rum Yönetimi'nin İsrail, Mısır ve Lübnan gibi komşu ülkelerle sahip olduğu uluslararası anlaşmaların da devreye sokulduğunu ifade eden Yorgallas, gerekmesi durumunda AB’nin “RescEU” isimli Sivil Koruma Mekanizması'ndan da yardım istendiğini sözlerine ekledi.