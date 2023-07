Her kayıp kişi 34 bin Euro harcandı

Kimlik tespiti yapılan her kayıp kişinin kalıntısı için yaklaşık 34 bin Euro harcandığı açıklandı

Rum basınında dün yer alan bir haberde, 2006-2023 yılları döneminde, kimlik tespiti yapılan her kayıp kişinin kalıntısı için yaklaşık 34 bin Euro harcandığı ifade edildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “2006-2023 Yılları Döneminde Her Kayıp Kişi İçin 34 Bin Euro” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, ilk gömüldükleri yer olan “Ornithi” (Ekmekçiler) bölgesindeki yerden çıkarılıp eski Dikmen çöplüğü alanına gömüldükleri iddia edilen 70 “Aşşa” (Paşaköy) kökenli Rum kaybın kalıntılarının oldukları yerden çıkarılması için 10 milyon Euro’dan fazla bir para harcanacağını yazdı.

70 “Aşşa” kökenli Kıbrıslı Rum kaybın gömülü oldukları yerden çıkarılmasının, her kayıp kişinin kalıntısı için yaklaşık 143 bin Euro’ya mal olacağını belirten gazete, Türkiye’nin ise bu hususta bir kuruş bile ödemeye istekli olmadığını iddia etti.

Kayıp kişilerin sayısı netleştiği zaman, listede her iki toplumdan da 2.002 aranan kişi bulunduğunu ve listede 1963-64 kayıplarının da yer aldığını yazan gazete, 2.002 kayıptan her iki topluma mensup 1.202 kişi için kazılar yapıldığını ve 1.033’ünün kimliklerinin tespit edildiğini ifade etti.

2.002 kayıp içerisinde 1.510 Kıbrıslı Rum kayıp bulunduğunu ve bunların 741’inin kimliklerinin tespit edildiğini, 769’unun ise kayıp olmaya devam ettiğini belirten gazete, Kıbrıslı Türk kayıplarla ilgili olarak ise 492 kayıptan 292’sinin kimliklerinin tespit edildiğini, diğer 200’ünün kayıp olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

En fazla Kıbrıslı Rum kaybın (140) 2014 yılında, en fazla Kıbrıslı Türk kaybın da (51) 2013 yılında tespit edildiğini kaydeden gazete, haberinin devamında yıllar içerisinde tespit edilen kayıp sayılarına da yer verdi.

Son zamanlarda Almanya hükümetinin Kayıp Şahıslar Komitesine yönelik katkısını sonlandırma kararının tartışılmakta olduğunu da yazan gazete, aslında ekonomik açıdan daha önemli olan AB’nin katkısı olsa da, bunu başka ülkelerin de takip edeceğiyle ilgili bir korku ifade edildiğini belirtti.

Almanya’nın bugüne kadar KŞK’ya 800 bin Euro katkıda bulunduğunu, AB’nin katkısının ise 35 milyon 900 bin Euro olduğunu ifade eden gazete, konunun sadece para olmadığını, çünkü bir ülkenin katkısını çekmesinin yalnızca ödeneklerin azalması değil, kayıplar konusuna olan ilginin de azalmasıyla ilgili bir tehlike sinyali verdiğini vurguladı.

Kayıplar konusunun kısa süre önce Rum Meclisi Göçmenler ve Kayıplar Komitesinde ele alınması sırasında, Rum kesiminin, kayıplar konusunun AB’nin çeşitli kurumlarında görüşülmesiyle ilgili dahi zorluklarla karşılaşmaya başladığının ortaya çıktığını da yazan gazete, bunun 769 Kıbrıslı Rum, 200 de Kıbrıs Türk kayıp kişinin aranmaya devam ettiği bir zamanda, kayıplar konusunun kapanması tehlikesini içerdiğini ileri sürdü.