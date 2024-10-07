Hemşirelere ve doktora saldıran şahıs aranıyor

Güney Kıbrıs’ta Lefkoşa Rum Genel Hastanesi acil servisinde cumartesi sabah meydana gelen olayda 29 yaşındaki Hristos Modestu isimli şahsın iki hemşire ile bir doktora saldırdığı belirtildi.

Söz konusu şahsın polis tarafından arandığını yazan Politis gazetesi, polis tarafından yapılan açıklamaya dayanarak 29 yaşındaki şahsın cumartesi sabah 06:40 sıralarında meydana gelen olayda acil serviste iki hemşire ile doktoru tehdit edip kendilerine saldırdığını kaydetti.

Şahsın acil serviste bekleyen bir şahsa da bıçak doğrultup şahsı boynundan yaralamaya çalıştığını ifade eden gazete, olayın ardından Rum Devlet Doktorları Birliği (PASİKİ), Hemşireler Birliği (PASİNO) ve Rum Kamu Görevlileri Sendikası PASİDİ’de örgütlü hemşirelerin olaya tepki göstermek amacıyla bugün Lefkoşa Rum Genel Hastanesi acil servisinde iki saatlik iş bırakma eylemi yapacaklarını ekledi.

