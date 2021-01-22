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Hellimle ilgili bir dava daha kaybettiler

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AB Genel Mahkemesi’nin, AB Fikri Mülkiyet Ofisi’nin (EUIPO), “yalnızca Kıbrıs birliği üyeleri tarafından kullanılabilen HALLOUMI ticari markasıyla”, Bulgar ürünü olduğunu tanımlayan “BBQLOUMI” ticari markası arasında karışıklık çıkma tehlikesi bulunmadığı konusundaki görüşünü dün verdiği kararla teyit ettiği belirtildi

Hellimle ilgili bir dava daha kaybettiler
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 Rum Hellim Üreticileri Birliği’nin, “BBQLOUMİ” adı altında Bulgaristan’da üretilen hellim ile ilgili AB Genel Mahkemesi’nde açtığı davayı kaybettiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, AB Genel Mahkemesi’nin, AB Fikri Mülkiyet Ofisi’nin (EUIPO), “yalnızca Kıbrıs birliği üyeleri tarafından kullanılabilen HALLOUMI ticari markasıyla”, Bulgar ürünü olduğunu tanımlayan “BBQLOUMI” ticari markası arasında karışıklık çıkma tehlikesi bulunmadığı konusundaki görüşünü dün verdiği kararla teyit ettiğini yazdı.

Gazete, böylelikle Bulgar şirketin “BBQLOUMI” adlı ürünü üretmekte serbest olacağını ve Rum Yönetimi’nin bu konuda dava açarak, bu markaya uluslararası alanda tanınma fırsatı sunduğunu kaydetti.

Habere göre AB Genel Mahkemesi, gerekçeli kararında, Bulgar firmasının söz konusu üründe “loumi” son ekini kullanmasının, “halloumi” ürünüyle karıştırılmasına sebebiyet vermeyeceğine hükmederek, bununla birlikte tüketicilerin, ürünü alırken “BBQ” kısmına odaklanacak olması nedeniyle davayı Bulgar şirketi lehine sonuçlandırdı.

Gazete, bir diğer haberinde de, Kıbrıs Türk basınında yer alan haberlere göre, Türkiye’nin KKTC’ye hellim üretimine yönelik 9 koç ile 189 koyun göndereceğine dikkat çekti.

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