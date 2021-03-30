"Hellimin tescili ekonomik, siyasi ve tarihi açıdan bir dönüm noktası"

Hellimin AB tarafından coğrafi tescilinin onaylanması Rum basınında geniş yer bulurken, bundan sonra izlenecek prosedürler, geçiş dönemleri ve kriterler Rum kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Politis gazetesi, “Halloumi/Hellim İçin Dönüm Noktası – Peynir Üreticilerinden Hellim Konusunda Sert İtirazlar” başlıkları altında geniş yer verdiği haberinde, hellimin “menşe ismi korumalı ürün (POP)” olarak tüm Kıbrıs’a tescil edilmesinin ekonomik, siyasi ve tarihi açıdan bir dönüm noktası teşkil ettiğini belirtti.

Gazete, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell’in, AB-Türkiye ilişkileri raporunda “halloumi/hellim” ihracatını kolaylaştıracak unsurları, beşli konferans çerçevesinde taraflar arasında karşılıklı güven sağlanmasını kolaylaştıracak bir unsur olarak nitelendirmesinin rastlantı olmadığını belirtti. Gazete, ilgili komitenin dün onayladığı coğrafi menşe kararının AB Komisyonu’nda da onaylamasının beklendiğini aktardı.

Hellim kararının “adadaki tüm üreticileri kapsadığına” vurgu yapılan haberde, hellim üretiminin denetiminin ise tüm ada çapında, “Bureau Veritas” isimli uluslararası bir şirket tarafından gerçekleştirileceği belirtilirken, söz konusu şirketin Rum hükümetini, komisyonu ve gerekmesi durumunda da Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı bilgilendireceği iddia edildi.

GEÇİŞ DÖNEMİ

Hellime ilişkin yasa tüm normlarıyla yürürlüğe girene kadar, üreticilerin hazırlanabilmeleri için yaklaşık altı aylık bir geçiş dönemi olacağına işaret eden gazete, olası sorunların görüşülüp, çözülebilmesi için iki toplumlu bir komite kurulmasının da ihtimal dahilinde olduğunu belirtti. Gazete, Kıbrıslı Türk üreticilerin hazırlıklarını tamamlamaları için ise bir yıllık bir süreleri olacağını vurguladı.

Hellimin menşe tescilli ürün olarak onaylanmasıyla birlikte Kıbrıs dışındaki hiçbir ülkede hellim üretilemeyeceği veya hellim adıyla satış yapılamayacağı vurgulanan haberde, Kıbrıslı Rum üreticilerin ise, Kıbrıslı Türk üreticilerin çok düşük maliyetle ürettikleri hellimin kalitesi ve üretim maliyeti konusunda endişe dile getirdikleri ifade edildi.

MALİYET ARTACAK

Gazete haberinin devamında, Kıbrıslı Rum üreticilerin endişelerine yanıt veren Rum yetkili makamlarının ise, Kıbrıslı Türklerin de aynı kriterlere uymak zorunda kalacak olmalarından ötürü maliyetlerinin artacağı ve ürettikleri hellimin belirlenen standartlara uygun olup olmadığının denetleneceği dile getirdikleri vurguladı.

Rum makamlar ayrıca, Kıbrıslı Türklerin üreteceği hellim miktarının, şu anda yabancı ülkelerde üretilen miktara ulaşamayacağını da vurguladı.

Gazete, Kıbrıslı Türk üreticilerin de, kriterlere uygun hellim üretilmesinde kullanılacak sütü sağlayacak küçükbaş hayvan sayısının yetersizliğinden ötürü büyük endişe duyduklarını ve KKTC yönetimine konuyu iyi idare edememe eleştirisi yapıldığını öne sürdü.

Haberde, Kıbrıslı Türklerin hellim ihracatını Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde gerçekleştireceği de vurgulandı.