"Hellimin tescili AB normlarına göre olmalı"

Güney Kıbrıs Tarım Bakanı Kostas Kadis’in, hellimin tescilinin AB normlarına göre olması gerektiğini vurguladığı bildirildi.

Haravgi gazetesinin haberine göre EDEK Başkanı Marinos Sizopulos ile dün görüşen Kadis, hellim konusundaki son gelişmelerle ilgili bilgilendirme yaparak, Güney Kıbrıs’ın hellim konusunda attığı adımlardan bahsetti.

Habere göre Kadis, Rum tarafının bu konudaki tezinin net olduğunu ve Avrupa Komisyonu ile istişarelerin bu çerçevede gerçekleştirildiğini söyledi.

Kadis, yakın zamanda konuyla ilgili ilerleme sağlanmasını ve tescilin gerçekleşmesini umduğunu dile getirdi.