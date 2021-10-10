Hellim üretimi için 45 milyon Euro'luk yatırım

Güney Kıbrıs'ta son aylarda küçükbaş hayvan çiftliği ve hellim imalathanelerinin yenilerini kurma veya mevcutların iyileştirilip, geliştirilmesi yönünde yoğun bir hareketlilik olduğu belirtilerek 45 milyon Euro’yu bulan yatırım hareketliliği yaşandığı bildirildi

Hellim ürününün AB tarafından Menşe İsmi Korumalı ve Korumalı Coğrafi İşaretler (PDO) ürünü olarak tescil edilmesiyle Güney Kıbrıs’ta 45 milyon Euro’yu bulan yatırım hareketliliği yaşandığı bildirildi.

Yunanistan’dan da Güney Kıbrıs’ta hellim üretimine yatırım ilgisi bulunduğu ancak Rum peynir üreticilerinin henüz standarda uygun üretime başlamadığı ve şimdilik stoktaki ürünü piyasaya sürdüğü belirtildi.

Haftalık Kathimerini “Hellim 45 Milyonluk Yatırım Getiriyor… İçten ve Yunanistan’dan İlgi, Peynir Üreticileri PDO Ürün Üretmeye Başlamadı” başlığıyla manşete çektiği haberinde, son aylarda küçükbaş hayvan çiftliği ve hellim imalathanelerinin yenilerini kurma veya mevcutların iyileştirilip, geliştirilmesi yönünde yoğun bir hareketlilik olduğunu yazdı.

YENİ YATIRIMLAR

Haberde, Rum Çevre İdaresi verilerine dayanarak yeni küçükbaş hayvan çiftliği kurulması veya mevcutların iyileştirilip geliştirilmesi için yapılan yatırım başvurularının 5 milyon 500 bin Euro’ya ulaştığı belirtildi.

Habere göre hellim üretimi alanına da ilgi gösteriliyor. 2023’e kadar “ENAK Dairy Ltd”in 8 milyon Euro yatırımla, günlük 60 ton üretim kapasiteli yeni bir süt ürünleri üretim tesisi kurup işletmeye başlaması bekleniyor. Yine Haralambidis Kiritsis ve üç yıllık yatırım planı dâhilinde bu sektöre 7 milyon Euro’luk yatırım yapıyor.

YUNAN YATIRIMCININ İLGİSİ

Yunan şirketlerinden de Güney Kıbrıs’a yatırım ilgisi var. 2016’dan beri Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren “Dodoni” isimli Yunan şirketi, mevcut tesislerini iyileştirme ve geliştirme sürecini tamamlamaya çalışıyor.

Bu alanda faaliyet gösterecek diğer bir Yunan şirketi “Olympos” da Tseri’de hellim üretim tesisi kurmak için 30 milyon Euro’luk bir tesis kurmaya hazırlanıyor.

2024 başlarında hellim üretimine başlamayı hedefleyen “Stelio Sarandi” şirketi de işletme gerekli resmî izinlerin çıkmasını bekliyor.

120 PEYNİR ÜRETİCİSİNDEN 70’İ HELLİM ÜRETME BAŞVURUSU YAPTI

Gazete Rum Tarım Bakanlığı kaynaklarına dayanarak şu ana kadar, kayıtlı 120 peynir üreticisinden yaklaşık 70’inin Güney Kıbrıs’taki yıllık üretimlerinin yüzde 75’inden fazlasını hellim ürününe ayırmak için başvuru yaptığını ve başvurulardan 40’ına onay verildiğini ve ay ortasına kadar diğer başvuruların da onaylanmasını beklendiğini yazdı.

Gazete, onay alan şirketlerin, Rum yönetiminin denetleme yetkisi verdiği Bureau Veritas ile sözleşme imzalaması gerektiğini, sözleşme süresinin bir yıllık olacağını ve her yıl yenilenmesi gerekeceğini de ekledi.