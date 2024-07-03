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Hellim standardına uyum için Avrupa Konseyi’nden 5 yıl uzatma alındı

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Rum Yönetimi, daha önce üretim standardına uyum için konsey tarafından tanınan 10 yıllık sürenin 9 Temmuz’da bitecek olması nedeniyle Avrupa Komisyonu'na uzatma talebinde bulunmuştu. Komisyon, bu süreyi 5 yıl daha uzattı

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Hellim standardına uyum için Avrupa Konseyi’nden 5 yıl uzatma alındı
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Rum Yönetimi'nin Menşe İsmi Korumalı Ürün olarak hellim üretim standartlarına uyum için Avrupa Komisyonu'nun 5 yıl daha süre aldığı bildirildi.

Haravgi ve diğer gazetelere göre, Rum Yönetimi, daha önce üretim standardına uyum için konsey tarafından tanınan 10 yıllık sürenin 9 Temmuz’da bitecek olması nedeniyle Avrupa Komisyonu'na uzatma talebinde bulunmuştu. Komisyon, bu süreyi 5 yıl daha uzattı.
Rum Tarım Bakanlığı’nın 10 Temmuz itibarıyla geçerli olacak, hellim üretiminde kullanılacak inek ve küçükbaş hayvan sütü oranıyla ilgili genelge yayınlayacağı, nihai genelgeyi yayınlamadan önce yarın ve Cuma günü hellim üretiminin bütün paydaşlarıyla istişare edeceği kaydedildi.
Habere göre, Rum Tarım Bakanı Maria Panayotu, konunun ele alındığı Meclis Komitesi toplantısının ardından, iki ana hedefleri olduğunu, bunların hellimi Menşe İsmi Korumalı Ürün olarak korumak ve ana tarımsal gıda ihraç ürünü olarak idame ettirmek olduğunu söyledi. Konsey tarafından kendilerine tanınan ek 5 yıllık süreyi, hellim üretim sektöründeki bütün paydaşların sürdürülebilirliği ana ilkesi ile bu hedefleri başarmalarına yardımcı olacak önlemleri alacaklarını ekledi.
Panayotu geçmişte yapılan hataları tekrarlamamak ve 2029’da Menşe İsmi Korumalı Ürün standardını tam olarak hayata geçirmek için bir yol haritası belirleyeceklerini kaydetti.
Fileleftheros’a göre, Panayotu, 2024’te Tarım Dairesi tarafından hellim üretilen 25 imalathanede denetim yapıldığını ve 6’sında standarda uyulmadığının saptandığını söyledi. Denetimlerin kapsamlı yapılabilmesi ve süt tozu kullanımının saptanabilmesi için Tarım Bakanlığı, TEPAK (Rum Teknik Üniversitesi), Devlet Kimya Laboratuvarı ve Tarım Dairesi arasında anlaşma imzalandığı bilgisini de verdi.  
Avrupa düzeyinde yürütmenin durdurulması için Menşe İsmi Korumalı Ürün tüzüğüne itiraz sürecinin devam ettiğini söyleyen Rum Hukuk Dairesi temsilcisi ise bunların, "hellim" Avrupa ticari markasına itiraz ve İngiliz markasının iptaliyle ilgili olduğunu belirtti.
 
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