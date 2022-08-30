Hellim konusunda Güney'de karmaşa sürüyor

Rum yetkili makamları ile süt ve peynir üreticilerinin, 1 Eylül tarihinden itibaren “Menşe İsmi Korumalı Ürün” (MİK) amblemini taşımayan hellimlerin toplatılması yönünde vardıkları uzlaşıya rağmen bu konudaki karmaşanın sürdüğü ifade edildi

Güney Kıbrıs’ta “Menşe İsmi Korumalı Ürün” (MİK) olarak 1 Eylül'de piyasaya sürülmesi öngörülen hellim konusunda belirsizlik sürüyor.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum yetkili makamları ile süt ve peynir üreticilerinin, 1 Eylül tarihinden itibaren “Menşe İsmi Korumalı Ürün” (MİK) amblemini taşımayan hellimlerin toplatılması yönünde vardıkları uzlaşıya rağmen bu konudaki karmaşanın sürdüğünü yazdılar.

Gazete, Rum Tarım Bakanlığı ile ilgili tarafların dün gerçekleştirdikleri son toplantıda, Hellim Dosyasında daha önce uzlaşıya varılan unsurların kesinleştirildiği ancak hali hazırda, özellikle 1 Eylül tarihi konusunda karmaşanın sürdüğünü yazdı.

Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis’in dün sabah bir açıklama yaparak, 1 Eylül tarihinden itibaren marketlerde “MİK” (POP) amblemi taşımayan hellimlerin satılamayacağını söylediğini ancak birkaç saat sonra yaptığı yeni bir açıklamada “önemli olan birkaç gün önce veya sonra uygulamaya girmesi değil bütünlüklü bir çözümün hayata geçmesidir” diyerek, 1 Eylül tarihinin kesinliği konusunda kafa karışıklığına yol açtığını belirten gazete, büyük süpermarketlerin ise dün, MİK amblemi taşımayan yüksek miktarda hellim alımını sürdürdüklerini aktardı.

Hellimdeki bir diğer dikkat çeken unsurun ise, büyük üreticilerden sadece “Haralambus Kristis” şirketinin üretim şartlarını sağlaması olduğunu belirten gazete, 2024 sonrasında Hellim üretiminde kullanılacak süt oranlarında uzlaşının olmadığını da hatırlattı.

