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Hellim için Rum Bakandan peynir üreticilerine yeni öneri

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Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis’in, peynir üreticilerinin talebi temelinde hellimdeki süt kotasındaki değişikliğin kabul edilmesinin mümkün görülmemesi nedeniyle keçi-koyun sütünün yüzde 35, inek sütünün ise  yüzde 65 olmasını önerecek

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Hellim için Rum Bakandan peynir üreticilerine yeni öneri

Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis’in, peynir üreticilerinin talebi temelinde hellimdeki süt kotasındaki değişikliğin kabul edilmesinin mümkün görülmemesi nedeniyle yeni bir öneri sunmaya hazırlandığı belirtildi.

Haravgi gazetesi “Hallumi: Yüzde 65 İnek Sütüyle İlgili Bakanın Yeni Önerisi” başlıklı haberinde, AB tarafından “Menşe İsmi Korumalı Ürün” (P.O.P) olarak tescil edilen hellimin, yüzde 50+ keçi-koyun sütü içermesi ve bu kotanın 2024’te uygulanması gerektiğini anımsattı.

Peynir üreticilerinin, talep edecekleri değişiklikler arasında süt kotasının da yer aldığı, kotanın yüzde 20 keçi-koyun sütü ve yüzde 80 inek sütü olmasını istediklerini yazan gazete Tarım Bakanı Kadis’in bu öneriyi küçükbaş hayvan besicileri önüne getirdiğini ancak küçükbaş hayvan besicilerinin, bunun kabul edilmesinin söz konusu olmadığını açıkça dile getirdiğini  belirtti.

Gazete elde ettiği bilgilere dayanarak Tarım Bakanı Kadis’in paydaşlarla yürütülen istişareler kapsamında bir sonraki görüşmede yeni bir öneri sunmaya hazırlandığını yazdı.

Habere göre Kadis, keçi-koyun sütünün yüzde 35, inek sütünün ise  yüzde 65 olmasını önerecek.

Gazete tüm bunlara karşın peynir üreticilerinin taleplerinde ısrarlı olacağının görüldüğünü bununla birlikte keçi-koyun besicilerinin ise bugün geçerli olduğu şekliyle yasanın uygulanmasını istediğini ve değişiklik kabul etmediğini de belirtti.

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