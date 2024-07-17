banner913
banner932
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), üniversiteye kayıt yaptıracak olan yeni ve mevcut KKTC uyruklu öğrencilere yönelik uyguladığı harç indirim süresini 15 Ağustos Perşembe gününe kadar uzattı.
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), üniversiteye kayıt yaptıracak olan yeni ve mevcut KKTC uyruklu öğrencilere yönelik uyguladığı harç indirim süresini 15 Ağustos Perşembe gününe kadar uzattı.
11 0
Türkiye ile KKTC arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de
Türkiye ile KKTC arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de
17 0
 
“Harekâtın kahramanı değil, sembolüyüm”
“Harekâtın kahramanı değil, sembolüyüm”
24 0
59 plaj mükemmel çıktı
59 plaj mükemmel çıktı
31 0
KTSYD Sporun Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
KTSYD Sporun Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
28 0
"FETÖ sinsice çalışan bir casusluk örgütüdür”
29 0
Yine kaza yine ölüm
Yine kaza yine ölüm
48 0
banner1032

Haziran 2024 tarihin en sıcak haziranı oldu

banner1020

banner974
Haziran 2024 tarihin en sıcak haziranı oldu
banner971
Rum Meteoroloji Dairesi’nin verilerine göre 2024 Haziran ayının, Kıbrıs’ın iklim tarihindeki en sıcak haziran ayı olduğu belirtildi.  
Haravgi gazetesine göre Rum Meteoroloji Dairesi yaptığı açıklamada 52 meteoroloji istasyonundan 43’nün, bu yılki haziran ayında en yüksek sıcaklık değerlerini kaydettiğini belirtti.
Habere göre kıyılardaki ortalama sıcaklık normal sıcaklık değerlerinin 3.6 ila 4.1 santigrat derece üzerinde seyrederken iç kesimlerde ise 5.7 santigrat derece üzerinde kaydedildi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.