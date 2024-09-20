Havalimanında yaklaşık 27 kilo hintkeneviri ele geçirildi

Larnaka Havalimanı’nda bagajında yüklü miktarda uyuşturucu bulunduran bir şahsın tutuklandığı belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum gümrük makamlarının, dün, 23 yaşındaki İtalyan asıllı kişinin, bagajında, 45 adet hava geçirmez ambalaj içerisinde 26 kilo 610 gram hintkeneviri tespit ettiğini yazdılar.

Habere göre 23 yaşındaki şahıs ve tasarrufundaki uyuşturucu Rum Narkotik Şube’ye teslim edildi.

