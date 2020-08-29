Havaalanlarında test işkencesi

Atina’dan Güney Kıbrıs’a giden bir yolcu, negatif test sonuçları olmasına karşın Güney Kıbrıs’a varışlarında kendilerine yeniden test yapılması sırasında büyük işkence çektiklerini dile getirdi

Güney Kıbrıs havaalanlarına gelen yolculara uygulanan Korona testleri sırasında yolcuların büyük eziyet yaşadıklarına ilişkin bir haber bugünkü Rum basınında yer buldu.

Politis gazetesi, “Havaalanlarında Test Eziyeti” başlığı altında verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’a gelişlerde yolculara yapılan Korona testleri sırasında yolcuların büyük eziyetler çektiklerini belirterek, bir yolcunun bu konuda gazeteye dile getirdiği şikayetleri aktardı.

Habere göre, Atina’dan Güney Kıbrıs’a giden söz konusu yolcu, negatif test sonuçları olmasına karşın Güney Kıbrıs’a varışlarında kendilerine yeniden test yapılması sırasında büyük işkence çektiklerini dile getirdi.

Yeni Larnaka havaalanına inmiş olmalarına karşın otobüslere bindirilerek eski Larnaka havaalanına götürüldüklerini, burada tüm yolcuların saatlerce maskeyle ayakta test yapılmasını beklediklerini ve yeniden otobüslere bindirilerek tekrar yeni terminale götürüldüklerini aktaran yolcu, uçaktan inişle havaalanından ayrılış arasında neredeyse 4 saatlik süre geçtiğini ifade etti.

Gazete, 160 yolcu taşıyan uçakla gelen yolcunun ifadelerine göre, her yolcu için test süresinin yaklaşık bir dakika olduğunu aktarırken, organizasyon eksikliğinin kadın, çocuk ve yaşlıların da aralarında bulunduğu yolcuların uzun süre ayakta beklemelerine sebep olduğunu vurguladı.