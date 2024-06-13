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Hava sıcaklığı nedeniyle öğrenciler yarın okuldan daha erken çıkacak

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Hava sıcaklığı nedeniyle öğrenciler yarın okuldan daha erken çıkacak
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Güney Kıbrıs Meteoroloji Dairesi’nin yüksek hava sıcaklığı nedeniyle turuncu uyarı yayınlamasının ardından, öğrencilerin yarın okullardan daha erken ayrılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.
Alithia gazetesi, Eğitim Bakanlığı’nın dün aldığı karar uyarınca yarın tüm anaokul, ilkokul ve özel okul öğrencilerinin 13.05 yerine 10.45’te okuldan ayrılacaklarını yazdı.
 
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