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Hava sahasının Rusya uçaklarına kapatılmasının ardından Güney’de yeni piyasa arayışı

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Hava sahasının Rusya uçaklarına kapatılmasının ardından Güney’de yeni piyasa arayışı

Güney Kıbrıs’ın Rusya uçaklarına hava sahasını kapatma kararının ardından, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın Güney Kıbrıs’a yapılacak uçuşları artırmak ve gelir kaybını önlemek için yoğun faaliyetlere başladığı bildirildi.

Alithia gazetesi, hesaplamalara göre Rusya ile Güney Kıbrıs arasında bu yıl, toplamda 1,3 milyon turistin gidip gelmesinin söz konusu olduğunu ve bu rakamın, Güney Kıbrıs’taki uçuş trafiğinin yüzde 15’ini oluşturduğunu; Ukrayna’dan ise 300 bin yolcunun gelmesinin beklendiğini yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın bu durumu telafi edebilmek için Fransa, Belçika, İskandinav ülkeleri ve Orta Doğu’daki havayolu şirketlerini cezbedebilmeye yönelik faaliyetlerde bulunacağını ve en büyük turizm piyasası olan İngiltere’den turist akışını artırmaya çalışacağını kaydetti.

Habere göre Güney Kıbrıs Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos, beklentinin havayolu şirketleriyle kurulacak temaslar aracılığıyla ve siyasi düzeyde yeni anlaşmalar imzalanmasıyla uygun bir ortam yaratılması olduğunu açıkladı.

Karusos, ülkenin havayolu bağlantısının güçlendirilmesi için çaba gösterdiklerini ve hedefin, kaybı asgariye indirmek olduğunu ve ilerleyen günlerde konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunacaklarını ifade etti.

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