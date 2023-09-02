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Haspolat Arıtma Tesisi’ne atık su getiren boruda çökme

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Haspolat Arıtma Tesisi’ne atık su getiren boruda çökme
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Lefkoşa Rum Kanalizasyon Konseyi (SAL), 29 Ağustos’ta ara bölge ile KKTC arasındaki atık su borusunda çökme meydana geldiğini ve Haspolat Arıtma Tesisi’ne akışın bir süreliğine kesintiye uğradığını açıkladı.
Haravgi gazetesinin haberine göre, BM ile işbirliği içerisinde bu konuda geçici tedbir alındığı ve 30 Ağustos akşamı, tesise atık su akışının yeniden sağlandığı kaydedildi.
Bölgedeki kötü kokunun önüne geçilmesi için de gereken tedbirlerin alındığı ve asbest boruların değiştirilmesi için AB, UNDP ve Kıbrıs Türk toplumuyla bir süre önce istişarelere başlandığı ifade edildi.
 
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