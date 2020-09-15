banner480
banner69
15 gün misafir kabul etmeyin
15 gün misafir kabul etmeyin
31 0
Mikrobiyolog ve moleküler biyologlara COVID-19 PCR eğitimi verildi
Mikrobiyolog ve moleküler biyologlara COVID-19 PCR eğitimi verildi
29 0
 
71 0
Bertan bey şımarık çocuk gibi
Bertan bey şımarık çocuk gibi
378 0
Robot köpekler ABD ordusunun tatbikatına katıldı
Robot köpekler ABD ordusunun tatbikatına katıldı
36 0
Ankara'da kum fırtınası: 6 yaralı
Ankara'da kum fırtınası: 6 yaralı
14 0
Ferrari
Ferrari "Shooting Brake" üretmeyecek
22 0
banner460

Hamile kadından geriye iki bebeği kaldı

banner476

Limasol yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, hamile, aynı zamanda 17 ve 5 aylık iki bebek sahibi olan 18 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti, arabayı kullanan 21 yaşındaki eşi ise ağır yaralandı

Hamile kadından geriye iki bebeği kaldı
 
 
Limasol kazasına bağlı “Kivides-Kandu” anayolunda önceki gece yarısı meydana gelen bir trafik kazasında, hamile, aynı zamanda 17 ve 5 aylık iki bebek sahibi olan 18 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiği, arabayı kullanan 21 yaşındaki eşinin ise ciddi şekilde yaralandığı haber verildi.
Limasol Trafik Polisinden elde edinilen bilgilere göre, hayatını kaybeden kişinin Limasol sakini Katerina Haralambus olduğunu bildiren Rum haber kaynakları, Haralambus’un, 21 yaşındaki eşinin kullandığı aracın kontrolünü kaybedip defalarca takla attıktan sonra, bir evin duvarına çarpması sonucunda hayatını kaybettiğini belirtti.
Kadının kaza sonucunda araçtan fırladığı ve hayatını kaybettiği belirtilirken, ciddi şekilde yaralanan eşinin ise tedavi için Limasol Genel Hastanesine sevk edildiği, öte yandan sürücüden toksikolojik test için kan örneği alındığı ifade edildi.

 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.