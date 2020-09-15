Hamile kadından geriye iki bebeği kaldı

Limasol yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, hamile, aynı zamanda 17 ve 5 aylık iki bebek sahibi olan 18 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti, arabayı kullanan 21 yaşındaki eşi ise ağır yaralandı

Limasol kazasına bağlı “Kivides-Kandu” anayolunda önceki gece yarısı meydana gelen bir trafik kazasında, hamile, aynı zamanda 17 ve 5 aylık iki bebek sahibi olan 18 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiği, arabayı kullanan 21 yaşındaki eşinin ise ciddi şekilde yaralandığı haber verildi.Limasol Trafik Polisinden elde edinilen bilgilere göre, hayatını kaybeden kişinin Limasol sakini Katerina Haralambus olduğunu bildiren Rum haber kaynakları, Haralambus’un, 21 yaşındaki eşinin kullandığı aracın kontrolünü kaybedip defalarca takla attıktan sonra, bir evin duvarına çarpması sonucunda hayatını kaybettiğini belirtti.Kadının kaza sonucunda araçtan fırladığı ve hayatını kaybettiği belirtilirken, ciddi şekilde yaralanan eşinin ise tedavi için Limasol Genel Hastanesine sevk edildiği, öte yandan sürücüden toksikolojik test için kan örneği alındığı ifade edildi.