ELAM milletvekili Andreas Themistokleus, "Kıbrıs sorunu öncesinde referandum yapılmadan bir anlaşma imzalanması halinde halk konuşmazsa silahlar konuşur" dedi

Eski DİSİ üyesi ve 2021’de ELAM’ın adayı olarak yeniden meclise giren milletvekili Andreas Themistokleus "Kıbrıs sorununda, öncesinde referandum yapılmadan bir anlaşma imzalanması halinde silahlı şiddete başvurulacağı” uyarısında bulundu.

Güney'de yayımlanan Haravgi’nin “Silahlı Şiddete Teşvik” başlıklı haberine göre Themistokleus yukarıdaki “uyarıyı” Pambos Haralambus isimli gazetecinin Kıbrıs sorunu ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in yapması gerekenler ile ilgili sorusunu cevaplarken yaptı.

Gazeteci Haralambus, “Hristodulidis’in takvim sonunda ortaya çıkacak çözümü referanduma götürmeyip şahsen imzalayacağını ve en fazla meclisi de aynı şeyi yapmaya çağıracağını BM Genel Sekreteri huzurunda taahhüt etmesi halinde sonucun güvence altına alınmış olacağı” görüşünü dile getirdi.

Themistokleus ise bu görüşü yorumlarken Panos Haralambus’un Hristodulidis’e yönelik bu tavsiyelerinin “kelimenin tam anlamıyla ve esasen "iç savaş" ve "ulusal intihar" tavsiyeleri olduğunu öne sürdü.

Böyle bir durumda "Rum milletvekillerinin meclis binasına ulaşmasına izin verileceğinden kuşkulu olduğunu” söyleyen Andreas Themistokleus “Sayın Pambo, şunu, iyi hatırla ki halk konuşmazsa silahlar konuşur.” dedi.

